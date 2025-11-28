日本盜用證券戶頻傳 2中國人涉案被捕

2位中國人遭日本警方指控違法存取他人帳戶，並進行非法股票買賣。（圖取自@tbsnewsdig「YouTube」）

綜合日媒報導，針對近期一連串證券帳戶被盜用、股票未經授權買賣的事件，東京警視廳逮捕了2位中國人，分別為經營貴金屬出口公司的38歲林姓男子與職業不明的42歲江姓男子，指控他們違法存取他人帳戶，並非法進行股票買賣。今年已發生9348起類似交易案件，損失金額超過7000億日圓（約1431億新台幣），另有主要來自中國和日本16641違法訪問案件，大量購買低價低成交量的股票的違法交易，東京警視廳將持續調查，儘早把犯罪集團繩之以法。

《日本電視台》報導，自今年1月以來，發生了一連串證券帳戶被盜用、股票在未經本人同意的情況下被買賣的事件。根據警視廳統計，2024年12月至2025年10月底，全日本共有超過3500人受害。

警方表示，在這起查獲的案件中，兩人涉嫌在2025年3月與1位目前身分未知的人共謀，透過輸入他人的登入帳號和密碼，違法使用他人名下的10個證券公司帳戶，並非法買賣1家在東京證券交易所上市的人力資源開發顧問公司的股票。期間類似事件在日本各地持續發生，這是首次成功逮捕盜用證券帳戶嫌疑人。

警方說明，這起案件受害者為10位年齡介於30至70歲的證券帳戶持有人，林姓男子先用其公司名下證券帳戶，買進特定公司股票，接著兩人共謀盜用10位受害者的證券帳戶，賣掉受害者所持有的證券，以所賣資金購入該特定公司股票，製造「買氣旺盛」的假象，使該公司股票上漲。

林姓男子在該公司股價被抬高後，再使用被害者的證券帳戶接盤自己手上的股票，獲利約860萬日圓（約175萬新台幣），據傳這種非法買賣導致受害者損失約1100萬日圓（約224萬新台幣）。

