貪腐醜聞延燒、和平草案震動基輔 美聯社：澤倫斯基承受內外夾擊

烏克蘭總統澤倫斯基近日面臨國內貪腐醜聞與外部逼和壓力雙重夾擊。圖為他10月31日在基輔出席記者會。（美聯社）

《美聯社》分析指出，烏克蘭總統澤倫斯基正面臨關鍵外交週，多項壓力同時升高。他一方面須向美國展現願意協商的態度，另一方面也必須維持自身立場。在一份由美國與俄羅斯起草、共28點的和平草案外流後，基輔及歐洲盟友正設法爭取時間，確保自身利益被納入。

報導指出，草案多項內容引發烏克蘭與歐洲多國警戒，包括縮減烏克蘭軍隊規模、交出遭俄軍占領的部分領土，以及放棄追究俄方戰爭罪行等。草案近日曝光後，川普政府一度要求烏克蘭須在感恩節前簽署，令歐洲多國與基輔感到震驚。23日，美烏代表在日內瓦舉行會談，雙方皆形容討論「具建設性」，美方也表示「需要更多時間」。

國內掀政爭 幕僚長成焦點

在外交壓力升高的同時，澤倫斯基也面臨國內政治動盪。烏克蘭調查單位近期揭露一起涉及約1億美元（約新台幣31.45億元）的貪腐案，波及能源採購相關官員。一名與澤倫斯基共同持有媒體公司的商業夥伴明迪奇（Tymur Mindich）據報已離境，引發執政黨「人民公僕黨」部分議員要求總統幕僚長葉爾馬克（Andrii Yermak）負起政治責任。儘管葉爾馬克未遭指控，但部分議員認為他應下台以恢復公眾信任。

《美聯社》引述執政黨資深議員說法指出，澤倫斯基認為葉爾馬克在談判中扮演關鍵角色，因此未同意撤換。他在23日的全國演說中呼籲各界團結，表示在外部壓力升高的情況下應「停止政治遊戲」。澤倫斯基強調：「我們不能忘記誰才是烏克蘭今天真正的敵人。」

儘管遭遇罕見的黨內壓力，《美聯社》指出，澤倫斯基的總統位置短期內並未受到實質挑戰。因俄羅斯侵略而實施的戒嚴仍在持續，總統及國會選舉皆被無限期延後。分析指出，即便國會支持度下降，要在戰時合法解除總統職務仍極為困難。

