烏克蘭和平方案歐洲版曝光！德外長宣稱勝利：刪除北約禁令

針對美烏日內瓦會談的最新進展，歐洲盟友發出勝利宣言。路透報導，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）24日向媒體證實，會談取得了對歐洲而言「決定性的成功」，原本美國版和平方案中關於「禁止烏克蘭加入北約」的爭議條款，已經從草案中被刪除。與此同時，由英、法、德「歐洲三巨頭」（E3）起草的反提案內容也隨之曝光，立場明顯比美版更為強硬。

瓦德普爾接受德國廣播電台訪問時強調：「所有涉及歐洲的問題，包括關於北約（NATO）的條款，都已從這份計畫中被移除。」他重申，任何協議都絕不能越過歐洲與烏克蘭的頭頂擅自達成。

英法德聯手提反案 兵力上限增至80萬

據消息人士透露，歐洲三國提出的修訂版框架，在多個關鍵領域對美版草案進行了大幅修正。首先在北約問題上，歐版方案刪除了美版草案中「明確禁止北約擴張」的條文，並保留烏克蘭未來加入北約的空間；其次在兵力規模方面，建議將烏克蘭和平時期的軍隊上限，從美版規劃的60萬人提高至80萬人。針對對俄制裁，歐洲版也設定了更嚴格的門檻，要求俄方必須先進行賠償，才能分階段解除制裁並重返全球經濟。

相較之下，原始的美版28點計畫要求烏克蘭修憲承諾不加入北約，並讓俄羅斯無條件重返G8集團。

此外，歐洲版方案還提議簽署一份涵蓋俄羅斯、烏克蘭與北約的全面「互不侵犯條約」，並設立一個具法律約束力的「和平委員會」（Board of Peace）來監督協議執行。這份反提案確認了烏克蘭的主權，試圖在美國急於推動停火的壓力下，為基輔爭取更有利的安全保障。

