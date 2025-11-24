為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普擬進一步打擊委內瑞拉 民調：7成美國人反對軍事行動

    2025/11/24 15:46 編譯孫宇青／綜合報導
    美國總統川普（左）指控委內瑞拉總統馬杜羅（右）是販毒集團首領。（法新社）

    美國總統川普（左）指控委內瑞拉總統馬杜羅（右）是販毒集團首領。（法新社）

    就在外傳美國準備對委內瑞拉展開新一階段行動之際，「哥倫比亞廣播公司新聞」（CBS News）和民調機構輿觀（YouGov）共同最新民調顯示，鑑於近期該地區局勢緊張，7成美國人反對向委內瑞拉採取軍事行動。

    美國「國會山莊報」報導，70%受訪者表示反對「美國對委內瑞拉採取軍事行動」，而30%的受訪者表示支持。

    近期，美國軍方加強在委內瑞拉附近的軍事部署，包括「福特號」航艦打擊群駛往加勒比海地區，以及川普總統允許中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內展開秘密行動。

    美國聯邦航空總署（FAA）近期更建議航空公司航班在委內瑞拉附近飛行時「保持謹慎」，因為該國及其周邊地區「安全形勢惡化、軍事活動加劇」。該機構21日發布的公告稱，在麥克蒂亞飛行情報區（Maiquetia Flight Information Region），「所有高度的飛機都可能面臨潛在風險」。

    美國戰爭（國防）部長赫格塞斯先前已表示，川普政府將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織的決定，為戰爭部打擊該販毒集團提供「新的選擇」。

    在哥倫比亞廣播公司新聞／輿觀民調中，當被問及「聽說或讀到過多少關於美國在委內瑞拉附近加勒比海地區增兵的消息」時，20%的受訪者表示「很多」，40%表示「一些」，19%表示「不多」，20%表示「完全沒有」。

    這項民調於11月19日至21日進行，共有2489人參與，誤差幅度約為正負2.4個百分點。

