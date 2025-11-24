中國青壯年猝死潮！不菸不酒生活規律 43歲知名律師打羽球去世

中國湖北武漢知名律師林輝驚傳打羽毛球期間猝死。（擷取自鳳凰網）

中國各地近期頻傳青壯年猝死案件，且年齡越來越年輕化，湖北武漢一名知名刑事律師林輝近日打羽球期間猝死，年僅43歲，消息震驚親友同事，同事透露，林輝平常不抽菸不喝酒不應酬，無不良嗜好。

中媒報導，據湖北德來頌律師事務所訃告，林輝因突發疾病，經全力搶救無效，於11月22日凌晨與世長辭。訃告介紹，林輝生於1982年4月，擁有貴州大學碩士學歷，曾在大學任教7年，2022年加入該律師事務所成為專職律師。

請繼續往下閱讀...

林輝的同事黃鄭周表示，林輝21日晚間在自家大樓打羽球期間，突然倒地不起，送醫搶救後不幸離世，死亡原因是心因性猝死，「聽到林律師去世的消息，我和其他同行都深感震驚，他平時不抽菸也不喝酒，日常都專注於案件，沒有什麼不良嗜好。」此外，他不應酬，喜歡參加研討會進行學術探討，處理案情以外有時還會開直播交流法律知識，「像他這樣的律師真的是少之又少。」

據了解，林輝在社交平台上的帳號名為「武漢刑事律師林輝」，他在個人簡介中寫道：「良知是最好的法律！為弱勢群體發聲，辦理全國刑事案件，專職刑事！」

在此之前，11月16日才傳出年僅30歲的河南律師徐浩原猝死；同月15日，山東一名33歲中學足球老師劉乃浩猝死。而在今年稍早，僅5月至6月間，就有14名中國大專院校教師猝死，且多數青壯年。

中國武漢律師林輝在個人社交平台簡介上寫著：「良知是最好的法律！為弱勢群體發聲」。（擷取自鳳凰網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法