距台僅110公里！日本防衛相視察與那國島 確認部署03式防空飛彈

日本防衛大臣小泉進次郎（中）23日視察距台灣僅110公里的與那國島駐屯地，並證實將按計畫在該島部署飛彈部隊，以因應日益嚴峻的安保環境。（彭博）

在日中關係因台海議題陷入緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎23日視察距離台灣僅110公里的與那國島，並明確重申將在該島部署飛彈部隊的計畫。他強調，此舉旨在提升威懾力，「有助於降低日本遭受武裝攻擊的機率」，反駁了外界關於部署將加劇區域緊張的說法。

《彭博》報導，這是小泉進次郎上月接任防衛大臣以來首次視察與那國島。針對前任防衛大臣中谷元今年1月提出的「03式中程地對空飛彈」（Type 03 Chu-SAM）部署計畫，小泉證實防衛省正持續推動中，待細節定案後將向當地政府與居民說明。這款車載式飛彈射程約30英里（48公里），主要用於攔截巡弋飛彈與飛機。

小泉在與那國島市長會面時直言：「日本正面臨二戰結束以來最嚴峻、最複雜的安全環境。」他強調，為了保護包括與那國島居民在內的所有國民，必須強化自衛隊的能力並深化與美軍的合作。

除了飛彈部隊，與那國島目前已設有監視雷達站，以及2024年進駐的電子戰部隊，可用於干擾敵方通訊與導引系統。美軍近期也才剛在此進行演習，模擬將物資從沖繩本島運送至與那國島，測試該島作為前進作戰基地的能力。

中國炒作「琉球地位未定」報復

此時正值日中關係敏感時刻。日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的言論引發北京強烈不滿，中國不僅祭出經濟報復，官媒近期更開始刊登質疑日本對琉球群島主權的文章，重提「琉球王國獨立歷史」，試圖在輿論戰場上施壓。

《彭博》分析，面對中國在台灣周邊日益增強的軍事活動，尤其是2022年裴洛西訪台後共軍飛彈曾落在與那國島南方，日本對捲入台海衝突的擔憂日益加深。小泉在抵達與那國島前，也先行視察了石垣島與宮古島的基地，前者已配備反艦飛彈，後者則是空中監視與彈藥儲存的樞紐，顯示日本正持續推動南西諸島的軍事建設。

