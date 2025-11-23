為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    與義女總理熱情擁抱！高市早苗在G20大受歡迎與多國交流 不包含中國

    2025/11/23 14:04 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼熱情擁抱。（法新社）

    日本首相高市早苗在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼熱情擁抱。（法新社）

    日本首相高市早苗對「台灣有事」發表言論後，遭到中共各方面抵制，22日起在南非舉行的20國集團（G20）領袖峰會，日中雙方是否會交流成為外界關注焦點；高市早苗在G20首日，與首度見面的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）熱情擁抱，還跟多達18個國家及國際機構的領導人交流，但未包含中國。

    綜合日本報導，日本官房副長官尾崎正直在當地時間22日晚間報告首相在G20行程，高市早苗與首度見面的義大利總理梅洛尼熱情擁抱寒暄，並與包括土耳其、愛爾蘭、韓國、芬蘭、法國、越南、歐盟（EU）、世界衛生組織（WHO）等18個國家及國際機構的領導人加深了交流，但並未與中國國務院總理李強有任何接觸。

    尾崎正直指出，高市早苗首相在會議室旁的休息區休息時，也有許多領袖主動上前接近她，他認為「感覺到許多領袖都希望與首相建立聯繫。能以相當快的速度強化與各國領袖的關係」。

    至於是否與中國國務院總理李強會面，尾崎表示：「本就不是需要專門協調的事項，現階段一切未定」，他強調，首相除出席G20峰會外，還安排了個別會談，日程十分緊湊。

    日本首相高市早苗在G20上與多個國家交流。（法新社）

    日本首相高市早苗在G20上與多個國家交流。（法新社）

