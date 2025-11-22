為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不挺烏俄和平方案 共和黨議員痛批「獎賞」俄羅斯大屠殺

    2025/11/22 21:15 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、美國總統川普和俄羅斯總統普廷。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、美國總統川普和俄羅斯總統普廷。（法新社檔案照）

    美國總統川普提出28點烏俄和平方案，施壓烏克蘭接受，引起美國部份國會議員反對，並發出強烈警告，共和黨大老、聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）直言，這項方案是「獎賞」俄羅斯暴行，也將削弱國際安全。

    麥康奈21日發表聲明，痛批俄羅斯總統普廷「花了這一整年時間設法把總統川普當傻子耍」，他說，如果政府官員關心討好普廷甚於確保真正的和平，那總統應該去找新的策士，「獎賞俄羅斯的大屠殺，將對美國利益帶來災難性後果」。

    《基輔獨立報》22日報導，川普政府當前最新一波不惜任何代價力促終戰的努力，施壓烏克蘭接受這份以俄羅斯廣泛要求為主的和平方案，包括要求基輔接受交出整個頓巴斯地區、限制烏國武裝部隊規模等，換取西方安全保證。川普定出11月27日為烏國決定是否接受這份方案的最後期限，基輔正面臨失去尊嚴，或者失去最強而有力盟友支持的兩難。

    共和黨籍聯邦眾議員費茨派崔克（Brian Fitzpatrick）21日表示，他和盟友已啟動「院會請願書」（discharge petition）程序，推動強制表決對俄羅斯更嚴厲制裁，他發文說，「必須拒絕俄羅斯起草的政治宣傳」。同黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）發文表態，將簽署這項請願書，他說「政府這種對俄羅斯的姑息，國會需要介入」。

    共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）也批評川普這份方案「大有問題」，他「高度懷疑」能達成和平。韋克爾表示，「烏克蘭不應被迫向普廷這種全球其中一名最惡名昭彰的戰犯，割讓國土」，烏軍規模與編制是烏克蘭的主權決定，「尤其，任何認為我們能與像普廷這種撒謊，和殺人慣犯談武器管控的看法，都應受到極大質疑」。

    參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）21日在美國有線電視新聞網（CNN）訪談中批評，美國應增加施壓莫斯科，包括對協助俄國戰爭的企業實施次級制裁，以及向基輔提供其等待已久的長程武器，而非在談判中「為俄羅斯代言」，她說這份方案「是普廷對烏克蘭的計畫」。

