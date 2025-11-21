為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    2台男在東京街頭遭爆打濺血、奪行李箱 5嫌犯今落網最小僅19歲

    2025/11/21 14:06 即時新聞／綜合報導
    有2位台灣籍男子今年7月在日本街頭遭鐵棒、催淚瓦斯攻擊，5位日本籍嫌犯今天落網。（圖擷取自@tbsnewsdig社群平台「YouTube」）

    今年7月時，有2位台灣男性帶著行李走在日本東京JR神田站附近，突然被5位日本男性拿著鐵管襲擊，導致2人受傷濺血，並且試圖搶走他們的行李廂，今（21日）警方表示已將這5人逮捕歸案。

    綜合日媒報導，今年7月31日上午9點多，在東京年千代田區神田須田町的路上，有2位台灣籍男子遭歹徒噴催淚瓦斯，且被鐵管毆打，歹徒甚至試圖搶奪他們的行李廂，事後從監視器畫面可以看到，2位台灣籍男子不只滿臉都是血，連手、腳、行李都沾到血。

    東京警視廳國際犯罪課稱，5人中有4人是犯案當日凌晨從大阪府租車出發，並在案發前才到案發現場附近，隨後用噴漆試圖蓋掉附近的監視器，以防犯案過程被拍到。

    警方宣布成功逮捕5位犯罪嫌疑人，包括來自大阪府的2男子、札幌市的21歲男子等，嫌犯年齡最小僅19歲，但他們目前都尚未坦承犯案。

    警方懷疑，這5位男子可能是在申請非法兼職工作後，因另外一起事件而結識，目前不知道這5人是否認識2位受害台男，且警方懷疑，此案與匿名流動犯罪集團「匿流」有關，正在詳細調查相關情報。

