澤倫斯基顧問傳已點頭！美版「割地求和」草案曝光 逼烏克蘭裁軍、禁入北約

烏克蘭總統澤倫斯基19日在土耳其安卡拉出席記者會。美媒獨家報導，傳出其顧問已同意美方提出包含割讓頓巴斯地區的終戰草案。（法新社）

根據《美聯社》週四（21日）獨家取得的草案文件，美國總統川普為結束烏克蘭戰爭所擬定的和平計畫，內容要求烏克蘭割讓領土給俄羅斯，並大幅限制基輔的軍事規模。此計畫遭美國共和黨議員痛批是出賣盟友的「慕尼黑協定」，但知情官員透露，澤倫斯基的高級顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）在經過部分修改後，已同意了計畫的大部分內容。

不具名的美國高級官員指出，美方團隊在特使魏科夫（Steve Witkoff）與烏梅洛夫會談後不久便開始起草計畫。烏梅洛夫在同意了計畫的大部分內容後，將其提交給了澤倫斯基。對此，澤倫斯基在社群媒體上發表聲明表示：「我們準備好進行建設性、誠實和迅速的工作」，但未直接評論草案具體內容。

頓巴斯全送俄、烏軍裁至60萬

草案條款對烏克蘭極為不利。除了禁止烏克蘭加入北約，更將進一步禁止北約未來的擴張，這被視為莫斯科的重大勝利。在領土方面，草案建議將整個頓巴斯地區劃歸俄羅斯，這意味著莫斯科將不戰而勝，取得目前仍由烏軍控制的該地區約14%領土。此外，目前擁有約88萬兵力的烏克蘭軍隊，將被要求裁減至60萬人。

俄可重返G8、分食核電廠電力

作為交換，俄羅斯僅需承諾不再發動攻擊，白宮將此視為一種「讓步」。計畫還為解除對俄制裁、讓俄羅斯重返八大工業國集團（G8）打開大門。更甚者，俄羅斯還將獲准保留歐洲最大核電廠——札波羅熱核電廠所生產的一半電力。川普將親自領導一個「和平委員會」來監督停火。

這份明顯偏向俄羅斯的提案引發強烈反彈。美國共和黨眾議員培根（Don Bacon）在社群媒體上怒斥此計畫「不可接受」，並將其比作當年為了安撫納粹德國而犧牲捷克斯洛伐克的「慕尼黑協定」。川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）則已通知白宮將於1月離職。

