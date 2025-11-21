再度確認北京無誠信！中國再禁日水產衝擊有限 業者已開拓新通路

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢加大施壓，暫停日本水產品進口。（法新社）

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢加大施壓，暫停辦理日本水產品進口手續，但對日本水產業界帶來的震盪不如過去。多數業者警覺「中國風險」，對重新出口態度謹慎。此外，經過兩年禁輸期的調整，許多干貝業者早已分散市場，開拓美國、歐盟等新通路。

日本經濟新聞報導，北海道噴火灣11月中旬迎來本季首批干貝，初次競標價格比去年同期高出8成。雖然水溫升高、干貝數量減少是因素之一，北海學園大學的教授濱田武士認為，「這也反映出對中國市場的期待」。不過，這次再次禁止進口，讓業者一開始就被潑了冷水。

今年5月底，日中就重啟水產品貿易所需的必要條件達成共識，會在放射性物質檢驗等科學程序後恢復出口。然而，青森縣一家加工公司感嘆，「那些檢查究竟算什麼，水產品完全被當成外交籌碼運用」，對於出口中國的不信任感升高。

在北海道東部的干貝產地，業者已經引進自動剝殼機，降低對中國加工地的依賴。

中國要求日本在出口水產品時，必須完成養殖與加工包裝相關設施的註冊。目前日本有697家設施提出申請，但獲准出口中國的僅有3家。因此，即使停止出口至中國，預料也不會像2023年禁止出口時出現干貝滯銷、價格暴跌的情況，影響有限。

濱田指出，從糧食安全保障的面向來看，日本必須思考如何把水產品培育為日本國民消費的內需產業。

日本富士新聞網（FNN）報導，北海道別海町的一家扇貝加工業者代表董事伊勢健表示，「正要朝著恢復出口邁進，卻發生這樣的事情，實在非常遺憾。（對中國出口）申請早就已經送出，還在等待審查通過」。

但他也說，雖然感到遺憾，不過在中國禁止日本水產品進口的這2年間，公司已經建立其他通路，「像是美國、歐盟等，在全球各地以及國內的銷售管道，其實都已經穩定建立起來了」。

高市早苗在眾議院預算委員會答詢時提到「若中國以武力封鎖台灣，可能構成存亡危機事態」，引發中國一步步施壓。

對此，日本網友雖然也有「下一步就是稀土了」、「看來只要不撤回發言，制裁就會一直加碼」的憂心，但仍有許多網友支持表示，「高市政權要挺住」、「中國是在試探首相的態度吧，絕對不能撤回」、「面對不講理的手段，重要的就是堅強應對」。

自民黨前眾議員杉田水脈19日在X發文表示，「希望不要屈服於來自中國的壓力，一直保持堅強的態度」。「為此，國民必須支持高市政權，正在戰鬥的不只是高市首相一個人。不要被親中報導欺騙，讓我們繼續支持她」。

前眾議員山尾志櫻里發文說，中國政府停止進口日本水產品，反而會加速全世界擺脫對中國的依賴，主張高市沒有必要撤回「台灣有事」答詢。

她表示，「威脅無效之後，這次換成經濟施壓。如今的中國，再次被全世界確認是貿易上無法信賴的高風險國家。這會成為各國加速脫離對中國依賴的催化劑」。

