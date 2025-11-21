為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國會USCC建議》台資助菲升級軍事基地 強化美軍嚇阻能力

    2025/11/21 07:15 國際新聞中心／綜合報導
    美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」建議，台灣應該考慮出資協助菲律賓升級軍事基地，藉此強化美軍的戰力，提高美國在台灣周邊的嚇阻能力。（美聯社檔案照）

    美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」建議，台灣應該考慮出資協助菲律賓升級軍事基地，藉此強化美軍的戰力，提高美國在台灣周邊的嚇阻能力。（美聯社檔案照）

    鑑於中國在台海和南海的侵擾行徑，美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）建議，台灣應該考慮出資協助菲律賓升級軍事基地，藉此強化美軍的戰力，提高美國在台灣周邊的嚇阻能力。

    根據美菲簽署的「加強國防合作協議」（EDCA），美軍獲准使用菲律賓境內9個軍事基地，其中部分基地極為靠近台灣，美國已持續投入經費進行跑道、機庫與倉儲等設施的改善工程。

    USCC在年度報告中指出，台灣也可以參與協助這些基地的升級，因為此舉最終將有助於提升台灣的安全保障。

    USCC具體建議國會指示國務院，以「外國軍事銷售制」（FMS）方式促成相關資金提供。在FMS專案下，美國將把呂宋島和巴拉旺島等地的基地升級工程，以「非武器支援服務」名義售予台灣，工程將由美國國防承包商執行，菲律賓則是這些基礎設施的受惠國。

    USCC副主席薛瑞福（Randall Schriver）指出，對台灣而言，投資這類計畫非常合理，因為這直接攸關美國能否協防台灣，當然這取決於美國是否做出相關的決策。他認為，透過FMS機制可以為台灣提供政治上的掩護，因為台灣可能不希望外界認為自己直接資助菲律賓軍事基地升級。

    曾擔任美國國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福表示，透過FMS方式，台灣可以提高國防開支，更容易達成國防預算佔國內生產毛額（GDP）比重的目標。

    USCC是由美國國會於2000年授權成立，專門向國會提供對中國政策的建議，台灣協助菲律賓升級軍事基地，只是該委員會今年提出的28項建議之一。

    報告指出，台灣協助出資的模式並不限於菲律賓的EDCA基地，未來也可能適用於日本西南諸島，以及與台灣有邦交的太平洋島國。

    不過，美國智庫「外交關係協會」亞太研究計畫資深研究員史密斯（Sheila A. Smith）認為，此舉勢將引發中國強烈的反制行動，因為北京一貫強力反對任何涉及台灣的聯合行動，例如最近日本首相高市早苗暗示日本可能介入台海衝突，中國隨即做出激烈反應。史密斯指出，關鍵在於台灣、菲律賓和日本等國家，願意承受中國多大的怒火。

    這份報告特別點名菲律賓，認為美國應該集中資源支持這個東南亞國家。USCC呼籲美國國會立法協助菲律賓，提升抵抗中國挑釁的能力，包括提供資源給國務院、戰爭部（國防部）和國土安全部，強化前線的菲律賓海岸防衛隊。

