為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄軍在烏克蘭東部持續推進　宣稱重奪庫皮揚斯克市

    2025/11/21 05:30 中央社

    俄羅斯軍隊近來持續在烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）推進，並於今天宣稱，再次攻下烏軍重要堡壘庫皮揚斯克市（Kupiansk）。

    法新社報導，庫皮揚斯克在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭首日即告淪陷，同年9月烏軍收復這處鐵路樞紐。但最近幾個月，烏軍在前線處於劣勢。

    根據電視轉播內容，西部集團軍指揮官庫佐夫列夫（Sergei Kuzovlev）向總統普丁（Vladimir Putin）報告說，俄軍「已經完成解放庫皮揚斯克市」，他還說該市是「烏克蘭防線上的關鍵環節」。

    衝突爆發前，庫皮揚斯克約有5萬5000名居民。

    在傳出上述消息之際，烏克蘭已正式收到美國提出的終戰提案。根據一名知情高層人士對法新社的說法，該提案似乎呼應俄方的強硬要求，要烏克蘭讓渡俄方目前控制的領土。

    稍早俄羅斯克里姆林宮另表示，在俄軍對烏克蘭發動攻勢之際，普丁今天視察一處軍隊指揮所，並聽取軍官們關於前線局勢的報告。

    克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「總統兼最高統帥視察了西部集團軍的一個指揮所，並與參謀長開會。」他並未說明該指揮所位於俄羅斯境內或俄軍占領的烏克蘭領土。（編譯：楊昭彥）1141121

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播