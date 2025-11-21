為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大讚北海道帆立貝！美駐日大使諷：在北京另當別論

    2025/11/21 06:45 國際新聞中心／綜合報導
    美國駐日本大使葛拉斯（右）在社群平台X重貼今年5月大啖日本海鮮的貼文，大酸中國禁止進口日本水產品。（取自葛拉斯X）

    美國駐日本大使葛拉斯（右）在社群平台X重貼今年5月大啖日本海鮮的貼文，大酸中國禁止進口日本水產品。（取自葛拉斯X）

    賴清德總統20日透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，表達力挺日本的立場。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）也在社群平台X重貼今年5月大啖日本海鮮的貼文，稱讚北海道帆立貝「是任何一餐的完美開胃菜」，「但前提是不要在北京」。

    葛拉斯20日前往日本外務省，會晤外務大臣茂木敏充，矢言華府在日中陷入外交爭端期間，將會力挺東京，並直言北京抨擊日本首相高市早苗的言辭令人憤慨。

    中國針對高市在國會的「台灣有事」答詢內容，採取一連串報復措施，包括建議公民不要前往日本，並暫停恢復日本水產品進口。葛拉斯在與茂木會晤後表示，「這是中國經濟脅迫的典型案例，我謹代表總統、我本人以及大使館，向高市首相明確表示，我們支持她。」

    葛拉斯在X平台上寫道：「對北京來說，脅迫是一種難以戒掉的惡習。不過，就像中國上次缺乏正當性地禁止日本水產品期間，美國力挺日本一樣，這次我們也會再次支持我們的盟友。」

    葛拉斯稍後在X重貼今年5月1日的貼文，註記「週四回顧。回想北京上一次禁止進口日本海產的情景。」而在5月的貼文中，葛拉斯附上他和美國總統川普的長期顧問米勒（Jason Miller），以筷子夾起北海道帆立貝的照片，寫道「新鮮的北海道帆立貝：是任何一餐的完美開胃菜—但如果你在北京用餐，那就另當別論了。如果中國不再拖拖拉拉，解除對日本海產的不合理禁令，中國的饕客們就能親身體驗到日本海產完全安全—正如包括中國科學家在內的國際專家，很久以前就證明的那樣。」

    該文的主題標籤為「＃抵制（日本）海鮮超蠢」（#seafoodbansucks）。

    自日中之間圍繞台灣議題爆發爭端以來，葛拉斯多次在社群媒體發文，批評中國和中方官員對高市「台灣有事」說的回應，並強調美國堅定支持日本。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播