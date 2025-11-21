大讚北海道帆立貝！美駐日大使諷：在北京另當別論

美國駐日本大使葛拉斯（右）在社群平台X重貼今年5月大啖日本海鮮的貼文，大酸中國禁止進口日本水產品。（取自葛拉斯X）

賴清德總統20日透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，表達力挺日本的立場。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）也在社群平台X重貼今年5月大啖日本海鮮的貼文，稱讚北海道帆立貝「是任何一餐的完美開胃菜」，「但前提是不要在北京」。

葛拉斯20日前往日本外務省，會晤外務大臣茂木敏充，矢言華府在日中陷入外交爭端期間，將會力挺東京，並直言北京抨擊日本首相高市早苗的言辭令人憤慨。

請繼續往下閱讀...

中國針對高市在國會的「台灣有事」答詢內容，採取一連串報復措施，包括建議公民不要前往日本，並暫停恢復日本水產品進口。葛拉斯在與茂木會晤後表示，「這是中國經濟脅迫的典型案例，我謹代表總統、我本人以及大使館，向高市首相明確表示，我們支持她。」

葛拉斯在X平台上寫道：「對北京來說，脅迫是一種難以戒掉的惡習。不過，就像中國上次缺乏正當性地禁止日本水產品期間，美國力挺日本一樣，這次我們也會再次支持我們的盟友。」

葛拉斯稍後在X重貼今年5月1日的貼文，註記「週四回顧。回想北京上一次禁止進口日本海產的情景。」而在5月的貼文中，葛拉斯附上他和美國總統川普的長期顧問米勒（Jason Miller），以筷子夾起北海道帆立貝的照片，寫道「新鮮的北海道帆立貝：是任何一餐的完美開胃菜—但如果你在北京用餐，那就另當別論了。如果中國不再拖拖拉拉，解除對日本海產的不合理禁令，中國的饕客們就能親身體驗到日本海產完全安全—正如包括中國科學家在內的國際專家，很久以前就證明的那樣。」

該文的主題標籤為「＃抵制（日本）海鮮超蠢」（#seafoodbansucks）。

自日中之間圍繞台灣議題爆發爭端以來，葛拉斯多次在社群媒體發文，批評中國和中方官員對高市「台灣有事」說的回應，並強調美國堅定支持日本。

Fresh Hokkaido scallops: the perfect start to any meal — but not if you’re dining in Beijing. If China stopped its foot-dragging and lifted its unjustified ban on Japanese seafood, diners in China could discover for themselves that Japanese seafood is completely safe — just as… pic.twitter.com/9KqI4DBeiF — ジョージ・グラス駐日米国大使 （@USAmbJapan） May 1, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法