為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    新加坡部長嘲笑香港足球隊「跟白痴一樣」 被炎上後道歉

    2025/11/21 06:15 國際新聞中心／綜合報導
    新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉，因對香港足球隊員與球迷出言不遜，被炎上後致歉。（取自梁振偉臉書）

    新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉，因對香港足球隊員與球迷出言不遜，被炎上後致歉。（取自梁振偉臉書）

    新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo），因對香港足球隊員與球迷出言不遜，20日出面致歉，坦承自己「本應更加尊重」。

    梁振偉是在一場關鍵的2027年亞洲盃資格賽後，發表被視為無禮的言論而被炎上。他的言論不僅引發批評，也掩蓋了新加坡在香港的戰果。這場勝利讓新加坡自1984年以來首次晉級亞洲最高層級賽事。

    新加坡隊18日擊敗香港隊。根據一名球員上傳Instagram的影片，梁振偉當天賽後在更衣室祝賀新加坡隊獲勝時，興奮地說，「太棒了」，「所有（香港）球迷都是一群白痴（idiots），球員們也踢得像白痴一樣，但你們就踢得像雄獅一樣。」

    梁振偉事後表示，他對自己的言論感到後悔。他在IG回覆一則批評他言論的留言時寫道：「的確，我可能本應更加尊重。」

    梁振偉說，「我收回我說過的話。香港隊真的很強，他們的球迷也全力支持他們。這值得我們尊重，也讓我們同心支持我們的獅子隊。」新加坡國家足球隊的綽號即為「獅子隊」。

    這場比賽是亞洲盃外圍賽的關鍵比賽之一，18日在香港啟德主場館進行，全場有4萬多名球迷為香港隊加油，但港隊最終以1比2落敗。

    對於法新社的查詢，梁振偉所屬部會尚未回應，香港足球總會也未做出回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播