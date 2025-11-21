新加坡部長嘲笑香港足球隊「跟白痴一樣」 被炎上後道歉

新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉，因對香港足球隊員與球迷出言不遜，被炎上後致歉。（取自梁振偉臉書）

新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo），因對香港足球隊員與球迷出言不遜，20日出面致歉，坦承自己「本應更加尊重」。

梁振偉是在一場關鍵的2027年亞洲盃資格賽後，發表被視為無禮的言論而被炎上。他的言論不僅引發批評，也掩蓋了新加坡在香港的戰果。這場勝利讓新加坡自1984年以來首次晉級亞洲最高層級賽事。

新加坡隊18日擊敗香港隊。根據一名球員上傳Instagram的影片，梁振偉當天賽後在更衣室祝賀新加坡隊獲勝時，興奮地說，「太棒了」，「所有（香港）球迷都是一群白痴（idiots），球員們也踢得像白痴一樣，但你們就踢得像雄獅一樣。」

梁振偉事後表示，他對自己的言論感到後悔。他在IG回覆一則批評他言論的留言時寫道：「的確，我可能本應更加尊重。」

梁振偉說，「我收回我說過的話。香港隊真的很強，他們的球迷也全力支持他們。這值得我們尊重，也讓我們同心支持我們的獅子隊。」新加坡國家足球隊的綽號即為「獅子隊」。

這場比賽是亞洲盃外圍賽的關鍵比賽之一，18日在香港啟德主場館進行，全場有4萬多名球迷為香港隊加油，但港隊最終以1比2落敗。

對於法新社的查詢，梁振偉所屬部會尚未回應，香港足球總會也未做出回應。

