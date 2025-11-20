為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    痛苦的耶誕老人、雞頭狗身獸 倫敦巨幅詭異壁畫被譏AI畫壞了

    2025/11/20 22:44 編譯管淑平／綜合報導
    倫敦出現的詭異耶誕主題壁畫。（圖擷取自倫敦標準晚報X：@standardnews ）

    倫敦出現的詭異耶誕主題壁畫。（圖擷取自倫敦標準晚報X：@standardnews ）

    英國倫敦最近出現一幅大型耶誕節主題壁畫，但是壁畫疑似是用人工智慧（AI）技術生成，畫面中耶誕老人模樣的人物神情痛苦，還有無頭人、雞頭狗身或沒有前腿的狗狗等動物或人物，整幅畫面詭異，當地居民看傻眼，認為應該是AI畫壞了。

    根據《法新社》、倫敦《標準晚報》（Evening Standard）報導，這幅在倫敦西南富裕住宅區泰晤士河畔金斯敦區（Kingston-upon-Thames）的壁畫，乍看似乎是要傳達民眾開心迎接耶誕節的喜慶，但是再仔細一點看，就會發現畫中人物面貌扭曲變形，頭部看似雞或鳥、但身體是狗的動物，在水邊嬉戲，連雪人都長得很詭異。

    畫中還有一名看似「耶誕老人」的人物角色，站在水邊一塊岩石前，閉著眼睛，表情看來痛苦，他的大白鬍子一半是橘色。

    這幅壁畫就掛在當地數家熱門的河畔餐廳上方，十分顯眼。看過實景的人和網友看到照片，都忍不住上網吐槽，網友留言包括「這整個東西簡直可怕」、「我感到開心又覺得被嚇到」。一名網友說，「如果你要用AI畫，你連從用AI所省下時間，撥出一點來檢查一下都不願意，實在令人難以置信」。

    針對這幅壁畫引起的議論，泰晤士河畔金斯敦區聲明表示，該區政府對這項裝置「沒有任何規劃或資金上的參與」。《標準晚報》20日報導，在引起居民困惑和網友嘲笑後，這幅壁畫已經被撤下；當地媒體《My London》指出，居民形容這幅耶誕壁畫是「惡夢」。

