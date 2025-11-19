為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    最快明給川普簽署！ 國會秒過淫魔富豪案解密 白宮措手不及

    2025/11/19 11:39 即時新聞／綜合報導
    共和黨佔多數的參議院18日也迅速批准解密艾普斯坦案，場外受害者相擁而泣。（歐新社）

    共和黨佔多數的參議院18日也迅速批准解密艾普斯坦案，場外受害者相擁而泣。（歐新社）

    由共和黨掌控的美國國會18日以近乎無異議的表決結果，強制要求司法部解密已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，最快在當地時間19日交給川普簽署，傳出白宮對此感到措手不及，他們原本預計該法案在參議院需要很長時間才能通過，也意味著川普對共和黨的控制力日益減弱。

    綜合外媒報導，聯邦眾議院以427票對1票的壓倒性結果通過強制司法部解密已故「淫魔富豪」艾普斯坦的相關檔案決議，共和黨佔多數的參議院18日也迅速批准了該案，最快明就會送交川普簽署。

    據2位直接了解此事的人士透露，白宮對該法案在國會的快速通過感到措手不及，他們原本預計該法案會在參議院花費更長的時間才能通過。

    美國《國會山莊報》（The Hill）報導，川普對共和黨的控制力日益減弱，解密艾普斯坦檔案法案以壓倒性優勢獲得通過，這表明川普總統未能控制共和黨議員，在這種情況下，川普總統在這個第二個任期內能否繼續控制共和黨，存在問號。

