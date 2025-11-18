日本今年「熊害」共196人受害 13人遇襲身亡創新高

日本官方統計，從今年4月到10月，共有196人遭遇「熊害」，截至11月3日為止，已有13人遇襲身亡，創下自統計以來新高紀錄。（路透）

日本「熊害」頻傳，發生頻率遠超往年，日本環境省17日更新統計數據，從今年4月到10月，共有196人遭遇「熊害」，截至11月3日為止，已有13人遇襲身亡，創下自統計以來新高紀錄。

綜合日媒報導，日本環境省於17日發布的最新統計數據，今年4月到10月間，熊害的受害者共196人，其中最多來自於秋田縣，高達56人，其次是岩手縣34人、福島縣20人，受害者遍及日本全國47個都道府縣中的21個。

請繼續往下閱讀...

今年也是自從2006年度開始有紀錄以來，同期最糟的情況，截至11月3日為止，因熊而喪命的人數達13人，創下歷史新高。特別在今年10月，有88人因遭熊襲擊受傷，死亡人數則高達7人，是過去單月最多「熊害」及遭熊襲擊死亡人數最多的1個月

日本政府於14日修訂了熊害對策方案，表示將推動前員警、前自衛官取得狩獵執照，並透過追加預算等方式，提供財政支援，確保擁有狩獵執照的公務員，也就是「政府獵人」的數量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法