為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國陸戰隊在海地遇襲還擊！首都9成區域淪幫派掌控

    2025/11/17 11:57 編譯陳成良／報導
    圖為海地維安人員2019年4月在美國駐海地大使館外警戒的資料照片。美國陸戰隊近日證實，駐守該大使館的維安部隊與疑似幫派成員發生了交火。（法新社資料照）

    圖為海地維安人員2019年4月在美國駐海地大使館外警戒的資料照片。美國陸戰隊近日證實，駐守該大使館的維安部隊與疑似幫派成員發生了交火。（法新社資料照）

    美國福斯新聞網（Fox News）16日報導指出，駐海地美國大使館的美國陸戰隊員上週在首都太子港（Port-au-Prince），與疑似幫派成員爆發槍戰。海地安全局勢持續惡化，聯合國估計該國首都高達9成區域處於幫派掌控之下，美方維安部隊面臨的威脅不斷上升。

    美國陸戰隊發言人基南上尉（Capt. Steven J. Keenan）表示，事件發生於11月13日晚間，當時支援大使館安全行動的陸戰隊員在太子港遭到疑似幫派份子的火力攻擊，隨即依規定回擊。基南強調，事件中無任何美軍人員受傷，並強調陸戰隊在全球皆致力維護美國外交設施安全，會以迅速且紀律嚴整的方式回應威脅。

    美國國務院與美國駐海地大使館尚未針對此事件發布進一步評論。

    根據聯合國評估，海地首都太子港多數區域已落入武裝幫派勢力之手。這些幫派封鎖重要道路、攻擊關鍵基礎設施，並透過綁架、性侵與殺戮手段恐嚇平民，治安形同崩潰。

    美國國務院已對海地發布最高級別的「第四級：請勿前往」旅遊警示，並於2023年7月下令非緊急美國政府雇員及家屬撤離。由於幫派暴力急遽蔓延，海地自2024年3月以來一直處於緊急狀態。

    海地局勢惡化與長期政治真空密切相關。該國自2021年總統摩依士（Jovenel Moïse）遭暗殺後，迄今未能舉行選舉，也無民選政府領導。面對全面失控的安全情勢，聯合國安理會已授權一支由5550名成員組成的多國部隊進駐海地，協助當地當局壓制武裝幫派、保護重要基礎設施並支援人道救援。

    該任務主要依靠聯合國會員國自願出資，目前尚未確定將由哪些國家實際派遣人員參與。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播