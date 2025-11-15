為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    反制美以攻擊？伊朗首度扣押波斯灣油輪

    2025/11/15 20:59 編譯管淑平／綜合報導
    過去遭伊朗扣押的油輪。示意圖，與此新聞無關。（法新社檔案照）

    過去遭伊朗扣押的油輪。示意圖，與此新聞無關。（法新社檔案照）

    伊朗官方15日證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在波斯灣扣押一艘載運石化產品正前往新加坡的油輪，指控該油輪載運未獲授權貨品違反規定。這是伊朗自6月遭以色列、美國攻擊後，首傳扣押油輪事件。

    《路透》15日報導，一名美國官員和海事安全消息來源14日指出，伊朗部隊攔截一艘運送石油產品的油輪，迫其轉向伊朗領海。伊朗國營媒體15日證實此事，國營電視台報導轉述伊朗伊斯蘭革命衛隊的聲明，稱「這艘油輪因載運未獲授權貨品違反規定」，但是未進一步說明違規細節。

    這艘油輪「塔拉拉號」（Talara）掛馬紹爾群島國旗，為設於塞浦路斯的Pasha Finance公司所有，海事安全消息來源指出，該油輪從阿拉伯聯合大公國出發，經印度洋，準備航向新加坡，船上載運高硫柴油。管理商哥倫比亞船舶管理公司Columbia Shipmanagement表示，該艘油輪在當地時間14日上午位於阿聯柯法干（Khor Fakkan）外海約20海浬處失聯，正與相關單位密切合作。

    這是自6月以色列與美國聯手打擊伊朗後，首傳德黑蘭當局扣押油輪。在伊朗官方媒體尚未證實此事前，美軍表示已經知悉此事，正密切注意局勢。

