川普回鍋讓美國變得像中國？WSJ記者：中共對社會監控更全面

自美國總統川普今年1月重返白宮以來，很多人批評美國正慢慢變得更像中國，因為在許多領域都看到「國家控制」的影子。但曾體驗過共產中國體制的「華爾街日報」首席中國記者魏玲靈直言，美國並沒有越來越像中國。

魏玲靈12日發文指出，今年她常聽到有人說，美國正慢慢變得更像中國，持此觀點的人列舉了令人不安的種種跡象，包括大學校園裡的意識形態「獵巫」行動，以及政府在經濟中日益擴大的角色，從自然資源到半導體、再到量子運算等領域，都能看到國家控制的影子。

但魏玲靈表示，做為1個曾經歷共產中國體制的人，她可以說明真正「由國家控制的社會」是什麼模樣，以及為什麼美國並沒有在變成中國，並舉紐約市最近舉行的市長選舉為例，自稱民主社會主義者的候選人曼達尼（Zohran Mamdani）勝出後，中國社群媒體出現了不少評論，將曼達尼的勝利譽為「資本主義社會內部的1場社會主義實驗」。

魏玲靈說，1位參加公開選舉的美國政治人物口中的「社會主義」，與中國那個一黨制國家的「社會主義」不是同一回事，這種差別揭示了兩國在權力、控制與自由方面存在的巨大鴻溝。

曼達尼談到社會主義時，指的是利用紐約市的民主政府和稅收，來建立更完善的社會保障體系。他希望增加公共住房投資，保障全民托育服務，並提議在「食物荒漠」地區設立市營雜貨店，並讓市內公車免費。

曼達尼必須讓這些想法在經選舉產生的市議會獲得通過，他的提議將被媒體無情地質疑和調查。房東團體可能會在聯邦法院控告他，以阻止他凍結房租的計畫；企業可能會因他加稅而威脅要離開紐約。而在4年後，如果選民認定他的「社會主義」是失敗的，他們會直接投票讓他下台。

但在中國，所謂的「社會主義」，是執政的中國共產黨所稱的「中國特色社會主義」，不是可以拿來討論的一套政策，而是由一黨控制的正當性依據。

在曼達尼統治下的紐約，他想開1家市營雜貨店，與私營企業競爭。而在中國，黨可以認定某家私營公司（例如阿里巴巴）已經過於強大，也可以使得該公司的億萬富豪創辦人馬雲「消失」幾個月，直到他重新「就範」。

在曼達尼統治下的紐約，他會在稅率和分區規劃問題上與地產開發商周旋。而在中國，按規定，城市土地都歸國家所有，民眾買到的不是房子，而是政府授予的70年土地使用權，這個使用權政府可以收回。

在曼達尼統治下的紐約，民眾可以在市政廳外抗議他的政策。但在中國，這樣做會被捕。

中國共產黨的社會主義無關社會安全網，它是1個權力體系，意味著黨在一切事務上擁有最終權威：包括經濟、司法、媒體、軍隊，乃至你的私人生活。所謂「社會主義市場經濟」，不過是實現其主要目標的1種工具：確保黨對權力的絕對控制和增強國家實力。

美國知名中國問題專家諾頓（Barry Naughton）長期以來一直認為，儘管自稱社會主義國家，但中國在若干關鍵社會主義衡量標準上並未達標，例如普及社會保障與顯著的收入再分配。以公共社會支出占國內生產總值（GDP）的比重為例，中國仍遠低於已開發國家約20%至21%的平均水準，這在一定程度上導致了收入差距居高不下，而且持續擴大。

魏玲靈指出，把1位主張公車免費的民選政治家，與1個對公民實施大規模監控的國家所主導的體制相提並論，忽略了使這種辯論成為可能的東西─民主體制下的自由。美國人可以就資源如何分配展開混亂、喧鬧、經常頗為激烈的公共辯論；但在中國，這樣的爭論基本不存在。

