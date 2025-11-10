中戰狼威脅高市早苗「敢插手台海就斬你脖子」 日議員：驅逐出境！

薛劍在X平台威脅如果日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日本輿論譁然。（圖翻攝自薛劍X平台）

日本首相高市早苗本月7日表示台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，意即動用武力，讓北京氣炸。中國駐大阪總領事薛劍隔天（8日）在社群威脅，如果日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日本輿論譁然。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，有日本眾議員曾經痛批薛劍應被視為「不受歡迎人物」並驅逐出境，「希望這一次高市首相能夠硬起來，不要讓這樣的人繼續在日本囂張下去！」

薛劍8日在X平台轉發日媒針對高市早苗前一天在眾院預算委員會有關台灣有事即日本有事的發言，怒嗆：「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子，你們真的做好覺悟了嗎？」不過之後發現薛劍該篇貼文似乎已經下架，但早就被備份下來，福島縣議會議員渡邊康平9日就在X平台PO出薛劍那番已形同宣戰的貼文截圖，直言「薛劍的言論完全應被視為不受歡迎人物，應該被驅逐出境！」

請繼續往下閱讀...

矢板明夫9日深夜也在臉書發文指出，高市的相關言論，表達了日本政府對台海局勢的憂慮與防衛決心，屬於合理的安全政策討論，但薛劍卻在自媒體上以極端粗暴的語句回應，「這種恐嚇式發言，出自一位現任總領事之口，完全沒有一點外交官應有的理性與克制，也嚴重損害了中國的國際形象。」

他透露，日本民眾對薛劍的威脅相當氣憤，「這不是個人意見，而是中國政府的真實想法」、「外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰了！」、「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」、「無論政治立場如何，都絕不能容許這樣的言辭」。許多人強烈要求中國政府正式道歉，並呼籲日本政府採取嚴正對應。

矢板明夫接著說，「事實上，薛劍並非首次因言行失當引發爭議。他過去曾在日本國會議員選舉前，公開呼籲選民支持親中的小政黨『令和新選組』，被批評為干涉日本內政；亦多次在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論。還公開警告國會議員松原仁、和田有一朗等議員不得和台灣往來。如此反覆挑釁的行為，顯示這位外交官並未理解身為國家的代表，在駐在國應守的分寸與禮節。」

「將近20年前我就認識薛劍，當時我是日本產經新聞駐北京的記者，他是中國外交部亞洲司日本處長，交談時還覺得他是可以溝通的正常人。沒想到他到大阪赴任不久，有一天突然在自媒體上指名道姓批評我在台灣發表的言論，說我是『忘恩負義的白眼狼』。明顯那個時候他已經『戰狼附體』了。」

最後矢板明夫表示，「我在松下政經塾的學長，眾議院議員松原仁也曾經主張『薛劍應被視為不受歡迎人物，並驅逐出境』。希望這一次高市首相能夠硬起來，不要讓這樣的人繼續在日本囂張下去。」

相關新聞請見：中國駐日戰狼威脅高市早苗：膽敢插手台海就斬斷你們骯髒的脖子！

薛劍在X平台威脅如果日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日本輿論譁然。（圖翻攝自渡邊康平X平台）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法