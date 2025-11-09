中國駐日戰狼威脅高市早苗：膽敢插手台海就斬斷你們骯髒的脖子！2025/11/09 22:40 即時新聞／綜合報導
中國駐大阪總領事薛劍。（圖翻攝自薛劍X平台）
立場堅定挺台的日本首相高市早苗自上任後，多次高調分享與台灣的友好互動，並一再重申「台灣有事就是日本有事」，甚至直言台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，也就是動用武力，讓北京極為不滿。對此，中國駐大阪總領事薛劍近日開嗆，如果日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論撻伐！
高市早苗本月7日在日本眾院預算委員會上，被問到「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」時，直言若有戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊的情形，她認為就可能構成日本的存亡危機事態，台灣有事代表已進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對。
日媒指出，依日本的安全保障法制，即使日本未直接遭受攻擊，只要與日本有密切關係的他國遭受武力攻擊，而政府認定此舉威脅日本的存亡，即可視為「存亡危機事態」，自衛隊就能行使集體自衛權。高市的回應意味著，若中國對台發動海上封鎖等行動，政府可能視情況將其認定為存亡危機事態，並許可自衛隊實際行使武力。
根據《產經新聞》報導，中共對高市的發言相當不滿，中國駐大阪總領事薛劍昨天（8日）在X平台怒嗆：「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子，你們真的做好覺悟了嗎？」其貼文曝光後引發日網譁然，但今晚發現薛劍這則貼文似乎已經下架，《產經》為了確認事實以及薛劍的發言動機，致電中國駐大阪總領事館，但沒有取得聯繫。
雖然前一篇貼文疑似刪除，但薛劍今天又放上中國解放軍各型軍艦圖文企圖「秀肌肉」，表示「那些大談『威懾中國』和『台灣有事就是日本有事』的人，似乎抱持著『今天的中國和過去一樣』這類荒謬的幻想。為了避免造成無法挽回的判斷失誤和盲目行動，我想告訴他們，他們對當前局勢的理解大錯特錯。就算這被稱作『反向嚇阻』或是『當頭棒喝』也無所謂！」
中国駐大阪総領事の薛剣氏の発言は、完全にペルソナ・ノン・グラータ（好ましからぬ人物）で国外退去すべきです。— 渡辺康平 福島県議会議員（須賀川市、鏡石町、天栄村選挙区） （@kohei_w1985） November 9, 2025
日本の高市早苗首相に対して「汚い首」「斬ってやるしかない」という投稿は許されない。 pic.twitter.com/fsp9FUdMNa
「対中抑止」や「台湾有事は日本有事」等と騒いでいる人達は、「今の中国は昔のままだ」というとんでもない錯覚でいるようだが、取り返しの付かない判断ミスと盲動を避けて頂くために、現状認識が大きくズレていることを教えて上げたい。これは「逆抑止」、「棒喝」と言われても構わない！ pic.twitter.com/BgDBe2EhfQ— 薛剑XueJian （@xuejianosaka） November 9, 2025
薛劍8日在臉書嗆日本「膽敢插手台海就斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論砲轟。目前原貼文疑似已刪除，但早已被截圖。（圖翻攝自渡邊康平X平台）
