中國駐日戰狼威脅高市早苗：膽敢插手台海就斬斷你們骯髒的脖子！

中國駐大阪總領事薛劍。（圖翻攝自薛劍X平台）

立場堅定挺台的日本首相高市早苗自上任後，多次高調分享與台灣的友好互動，並一再重申「台灣有事就是日本有事」，甚至直言台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，也就是動用武力，讓北京極為不滿。對此，中國駐大阪總領事薛劍近日開嗆，如果日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論撻伐！

高市早苗本月7日在日本眾院預算委員會上，被問到「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」時，直言若有戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊的情形，她認為就可能構成日本的存亡危機事態，台灣有事代表已進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對。

日媒指出，依日本的安全保障法制，即使日本未直接遭受攻擊，只要與日本有密切關係的他國遭受武力攻擊，而政府認定此舉威脅日本的存亡，即可視為「存亡危機事態」，自衛隊就能行使集體自衛權。高市的回應意味著，若中國對台發動海上封鎖等行動，政府可能視情況將其認定為存亡危機事態，並許可自衛隊實際行使武力。

根據《產經新聞》報導，中共對高市的發言相當不滿，中國駐大阪總領事薛劍昨天（8日）在X平台怒嗆：「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子，你們真的做好覺悟了嗎？」其貼文曝光後引發日網譁然，但今晚發現薛劍這則貼文似乎已經下架，《產經》為了確認事實以及薛劍的發言動機，致電中國駐大阪總領事館，但沒有取得聯繫。

雖然前一篇貼文疑似刪除，但薛劍今天又放上中國解放軍各型軍艦圖文企圖「秀肌肉」，表示「那些大談『威懾中國』和『台灣有事就是日本有事』的人，似乎抱持著『今天的中國和過去一樣』這類荒謬的幻想。為了避免造成無法挽回的判斷失誤和盲目行動，我想告訴他們，他們對當前局勢的理解大錯特錯。就算這被稱作『反向嚇阻』或是『當頭棒喝』也無所謂！」

薛劍8日在臉書嗆日本「膽敢插手台海就斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論砲轟。目前原貼文疑似已刪除，但早已被截圖。（圖翻攝自渡邊康平X平台）

