英德警告！中俄衛星活動威脅加劇 太空將成新前線

德國與英國近日相繼警告，來自俄羅斯與中國的太空衛星活動，對西方構成日益嚴重的威脅。（美聯社檔案照）

德國與英國相繼警告，來自俄羅斯與中國的太空衛星活動，對西方構成日益嚴重的威脅。俄國衛星近來多次在太空中「尾隨、干擾、甚至試圖竊取」歐美衛星的資訊，而中國的太空行動同樣高度活躍，且目的不明，顯示太空正成為新一輪地緣政治競爭的前線。

美國有線電視新聞網（CNN）9日報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在柏林1場太空產業會議上警告：「俄羅斯的行動，尤其是在太空領域，已對我們所有人構成根本性威脅，這是我們再也不能忽視的威脅。」

他指出，2枚俄羅斯偵察衛星近期被發現，緊跟2枚由德國及其盟友使用的Intelsat 通訊衛星。德國因此宣布將在未來5年投入約350億歐元，用於太空防禦與衛星安全計畫。

英國太空司令部司令特德曼（Paul Tedman）也指出，俄羅斯衛星「幾乎每週」干擾英國衛星訊號，並攜帶可觀測並蒐集其他衛星資訊的設備。俄方的干擾主要透過地面電子戰系統進行，而此類能力正是俄軍多年發展的重點之一。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）則再度警告，俄羅斯正在研發可在太空摧毀衛星的核武器。

俄羅斯總統普廷雖公開否認有意在太空部署核武，但俄方今年否決聯合國安理會1項禁止太空核武化的決議案，中國則棄權，引發西方對2國太空野心的疑慮。

專家指出，所謂「衛星間間諜行動」通常透過接近或長時間跟蹤其他國家的衛星進行。若俄羅斯衛星長期停留於歐洲通訊衛星附近，便可推測其目的在於攔截訊號。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家斯沃普（Clayton Swope）指出，部分俄羅斯衛星曾在低軌道測試「發射物體」的裝置，看似具攻擊性質，甚至被形容為「潛伏待命的太空武器」。

類似行動並非首次發生。早在2015年，美國戰爭部（國防部）便發現俄國衛星靠近2枚Intelsat衛星；2017年，法義共同發射的偵察衛星，也遭俄國衛星接近觀測。專家認為，這些行徑必須置於俄羅斯入侵烏克蘭的背景下理解，與其在北約空域的挑釁行動一脈相承。

報導同時指出，中國在太空的能力與威脅「不遜於俄羅斯，甚至更大」。中國近年多次展現高精度且高速的衛星機動，曾測試可用機械手臂移動他國衛星的裝置，引發國際關注。分析家指出，中國擁有龐大資金與持續成長的太空預算，俄國的太空計畫則因戰爭與經濟壓力而停滯。

英國與德國正加緊投資太空安全。德國國防部表示，2025年太空相關採購預算約19億歐元，未來將大幅增加。英國政府也啟動國防能力評估，計畫提升對太空、網路與電磁領域的投入，並測試可偵測太空雷射威脅的新型感測器。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）則警告，歐洲各國的應對仍不足，若不加快步伐，恐在太空領域落後於中俄。法國則倡議發展「衛星保鏢」（bodyguard satellites），以保護自家衛星免受干擾。

