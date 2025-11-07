蘇丹內戰叛軍奪城大屠殺 最新衛星照揭露亂葬崗

蘇丹叛軍奪下法舍後，1日衛星影像拍下當地沙烏地醫院和醫院以北的一座清真寺附近，出現一座新翻土地懷疑是亂葬崗。（美聯社）

爆發內戰的非洲東北部國家蘇丹，政府軍在達佛地區最後據點法舍市（El-Fasher），日前遭叛軍「快速支援部隊」（RSF）攻陷後，傳出發生大規模屠殺，美國耶魯大學研究人員6日發表後續觀察報告，根據衛星照片，當地已經出現與大規模亂葬崗符合的地表變化跡象，可能是大規模殺戮後清除、掩埋遺體。

《法新社》7日報導，蘇丹叛軍RSF與政府軍交戰兩年多，上月26日奪下圍攻長達18個月的法舍市後，耶魯大學「人道研究實驗室」（HRL）日前指出，衛星照片顯示有逐戶殺戮、地表染血區域、以及沿土堤旁明顯可見散落的屍體等跡象，這些發現也與目擊者說法和後來流出的影像相互吻合，暗示當地可能正發生大規模殺戮。

該實驗室6日發表最新報告，指新的衛星影像顯示，這一週多來，當地已經出現「與大規模亂葬崗一致」的活動，以及符合「棄置遺體」的證據。報告找出「至少兩處土地擾動與亂葬崗吻合」，地點位於一座清真寺和一所前兒童醫院附近。在該醫院、清真寺和市內其他地點周邊可見出現長條狀壕溝，先前衛星影像中所見一小群疑似遺體的物體則已消失，顯示原本被棄置在這些區域的屍體後來被移動了。

從衛星影像也可見，在當地的沙烏地醫院（Al-Saudi Hospital）附近也出現清除遺體的情況。世界衛生組織（WHO）先前曾指出，法舍遭攻占時，這所醫院內「發生逾460名病患和醫護人員慘遭殺害」。

HRL這份報告指出，由於遺體通常被層層堆疊埋葬，無法光靠埋葬坑穴的大小，判定實際埋葬人數，不過，自法舍失守以來，他們從衛星影像辨識出市內「至少34批與屍體相符的物體」，而且這個數字「被廣泛認為低估真正的殺戮規模」。

HRL報告分析最新蘇丹法舍市衛星照

????ATROCITY ALERT ????



RSF has closed 1 of only 5 exits out of El-Fasher. @HRL_YaleSPH identifies ongoing possible body disposal activities in and around El Fasher#KeepEyesOnSudan



????️@Vantortechhttps://t.co/1HApllgfVx pic.twitter.com/fXKAl54qCl — Humanitarian Research Lab （HRL） at YSPH （@HRL_YaleSPH） November 7, 2025

