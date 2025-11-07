被列國家機密？CNN爆習近平2個影像 「全中國網路都看不到」

「川習會」10月30在南韓釜山舉行。（取自白宮官網）

「川習會」10月30在南韓釜山舉行，會後白宮釋出照片中，驚見一組中國中央總書記習近平開懷大笑的照片；而在慶州亞太經濟合作會議（APEC）峰會，習近平贈送兩部小米手機給南韓總統李在明夫婦的時候，也笑稱「可以看看有沒有後門（後門程式）」，兩起事件中，習近平罕見坦率流露情感的照片，在全球網路瘋傳。不過，《CNN》報導，在中國網路上——包含社群媒體以及抖音、小紅書等影音平台，都找不到這些照片。

根據《CNN》報導，白宮發布的照片，捕捉到習近平罕見坦率開懷大笑的時刻，當時美國總統川普手拿一張卡紙向習近平展示，讓習近平笑到眼睛都瞇了起來，連一旁的中國外交部長王毅也笑了出來。

此外，在APEC峰會期間，李在明與習近平互贈具有象徵意義的禮物，李在明在收到習近平送的小米手機時，開玩笑問：「通訊安全如何？」習近平則微笑回：「可以檢查有沒有後門。」

報導表示，習近平的這兩個「即時表現」，和他在國內精心打造的形象形成鮮明對比，不同於前領導人江澤民，以直率的個性、樂於與記者互動聞名，習近平嚴格限制中國言論自由，也嚴格控制自己的形象與資訊流動，讓評論員只能努力透過從解讀習言論的真正含意，到分析他頭髮的顏色等各種蛛絲馬跡尋找未來中國的意向。

報導指出，因此，習近平這些在國際上輕鬆的畫面，完全沒有出現在中國網路上，在中國最受歡的影音平台「抖音」以及「小紅書上」，完全找不到習近平和川普、李在明輕鬆交流的照片與影片，另外，也只有少數報導提到習近平與李在明互贈禮物一事。報導認為，這些習近平輕鬆時刻拍下的畫面，可能全數遭到網路審查員刪除。

會後白宮釋出照片中，驚見一組中國中央總書記習近平開懷大笑的照片（取自白宮官網）

川普與李在明互贈禮物。（路透）

