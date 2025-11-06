DNA洩行蹤！羅浮宮竊嫌是39歲「重機網紅」曾在龐畢度中心任保全

羅浮宮上月發生珠寶竊案，巴黎警方密切巡邏。（路透資料照）

法國巴黎羅浮宮10月19日發生驚人竊案，警方在案發6天後鎖定並逮捕一名涉案嫌犯，調查後發現是一名活躍網路、熱愛重機39歲男子，過去曾在龐畢度中心擔任保全，如今因DNA出現在現場而被指為闖入展廳的嫌犯之一。

綜合外媒報導，該名嫌犯身分為「阿卜杜拉耶．N」（Abdoulaye N），10月25日於巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）住處落網。警方表示，他的DNA被檢出於展示櫃及現場遺留物，包括手套、反光背心與切割器，他因此被控組織竊盜與共謀犯罪。

阿卜杜拉耶在網路上以「街頭越野小可愛」（Doudou Cross Bitume）為名，在YouTube、TikTok與Instagram上擁有一定知名度，內容包括重機特技、健身教學等。社群平台上，可見他騎著性能強勁的山葉TMAX重機，與羅浮宮劫案中嫌犯逃逸所用車款相同。

報導指出，他的工作經歷涵蓋國際物流公司UPS、玩具反斗城與龐畢度中心保全，但私下過去紀錄並不光彩，累計有15項前科，包括毒品、無照駕駛、危害公共安全等，且曾因2014年搶劫珠寶店遭判刑。鄰居形容他「樂於助人且心直口快」，但這次案件顯示他可能再次涉入重大犯罪。

巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）指出，阿卜杜拉耶雖未做出完整供述，但已「部分承認」參與劫案，而上週落網的另一名嫌犯也曾因2014年同案被定罪。檢方提到，阿卜杜拉耶的背景與典型、精密計畫的高級犯罪組織並不相符，因此外界質疑背後是否另有主使者操控。

此外，法院原訂本月5日審理他涉及的另一樁案件，但因「媒體關注過高」與羅浮宮劫案效應，決定延期以確保審理環境維持平靜。

