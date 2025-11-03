想行善卻害命？中國水庫「放生大量野貓」嚇到跳水溺斃

中國民眾將大批貓隻放生至水庫，不少貓隻受驚跳水溺斃，畫面引發眾怒。（擷取自微博）

中國再爆離譜「放生」亂象！近年各地屢見「迷信式放生」行為，從魚、烏龜到糧食通通有人「放」，如今竟連貓咪也成受害者。廣東省一處水庫山坡地附近，近日拍到有一群人將大量貓隻往水庫方向驅趕，當下有不少貓嚇得跳入水中導致溺斃，畫面令人無法直視。目擊民眾趕緊報警，卻遭警方冷回「要怎樣說違法？」引起許多網友撻伐。

綜合中媒報導，有網友在（1日）分享一段影片，只見畫面中，一群戴著口罩的民眾在水庫旁，將多隻關在籠裡的貓隻「放生」。沒想到現場卻突然大失控，貓隻被放出後驚慌失措、四散奔逃，有的拼命往樹上爬，有的誤入水庫導致溺斃。另外，也有網友指出，有正在水庫划槳板的民眾發現後，趕緊加入救援將落水的貓救起。

據了解，該地2023年底就曾出現大量病死貓，疑為惡意放生所致，部分貓屍甚至被雨水沖入水庫裡，民眾憂心歷史重演，不僅擔心貓咪安危，更怕水源受汙染。警方接獲報案到場查看並通報相關單位，但對於放生行為是否違法，僅回應「放生這個……要怎麼說人家違法呢？」影片曝光後，有網友怒批根本是「偽善放生」，痛斥此舉既殘忍更造成生態破壞與水源汙染。

