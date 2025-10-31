川普缺席APEC峰會 引發美國影響力衰退疑慮

川普缺席APEC峰會，可能有損美國在亞太的聲譽。（法新社）

美國總統川普30日結束與中國國家主席習近平的峰會後迅速返美，並未參與由21個成員國組成、31日開幕的亞太經濟合作會議組織（APEC）峰會。《美聯社》指出，此舉與川普一貫對大型多國論壇的輕視態度相符，但可能會損害美國在該區域的聲譽。

據報導，APEC峰會歷來是解決重大全球性問題的場合，而川普更熱衷於那種能夠達成重大協議，或至少能製造一些引人注目新聞頭條的一對一外交場合，這與中國的做法截然不同。在亞洲外交中，「露面」至關重要。中國國家主席習近平計畫在本週末APEC峰會閉幕前一直留在南韓，希望在川普缺席的情況下取得一些成果。

APEC成員國代表全球近40％的人口，其貿易額佔全球商品貿易總額的一半以上。

川普告訴與會的「傑出領袖」，他仍然致力於該地區，並「肩負著友誼和善意的使命，深化我們的經貿聯繫，加強我們的共同安全，真正大力促進穩定、繁榮與和平」。然而，部分分析人士認為，川普政府的亞洲政策缺乏方向。

曾任美國前總統布希國家安全會議成員、現任澳洲雪梨美國研究中心主任的葛林（Michael Green）表示，川普似乎不想被一套嚴謹連貫的戰略束縛。

南韓國家安全戰略研究院分析師高明鉉（Go Myong-hyun，音譯）表示，川普個人化的外交政策是否會削弱美國的影響力和領導地位，還有待觀察，「當然，與世界其他國家長期以來對美國的理想主義、國際主義印象相比，美國的聲譽肯定會下降，但現在斷言美國的地位和實力是否真的在衰落還為時過早」。

報導指出，APEC的重要性已遠不如以往，尤其是在川普執政期間，華府開始瓦解全球貿易規範，其大刀闊斧的關稅政策令盟友和對手都感到不安。儘管APEC成員國可能在一些小問題上達成共識，例如環境保護或就業培訓，但該峰會如今最大的價值或許在於為各國領袖提供一個「會外會晤」的機會。

