試圖向中國提供機密資料 美前陸軍士官被判處4年監禁

美國前陸軍情報士官施密特（Joseph Daniel Schmidt）28日遭判處4年監禁，另加3年獄後監督（supervised release），罪名是試圖向中國提供國防機密與非法持有機密資料。（擷取自美國陸軍網站）

根據美國《福斯新聞》、《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，美國西華盛頓聯邦地區法院法官考夫諾爾（John Coughenour）28日判處前陸軍情報士官施密特（Joseph Daniel Schmidt）4年入監服刑，另加3年獄後監督（supervised release），罪名是試圖向中國提供國防機密與非法持有機密資料。在施密特被判刑之際，美國司法部警告，中國正加強招募或利用掌握敏感資訊的退伍軍人。

現年31歲的施密特是在2015年入伍，曾任華盛頓州路易斯-麥克喬德聯合基地（Joint Base Lewis-McChord）的美國陸軍第109軍事情報營人力情報組組長，負責支援美軍太平洋司令部下屬第一軍團的情報任務，他在2015年至2020年間服役，持有「機密」與「絕密」級別的情報許可，並在自陸軍退伍後主動與中國情報機構接觸。

施密特在今年6月坦承試圖交付和扣留機密資料，考夫諾爾在今年7月批准其認罪協議，罪名包括「企圖提供國防情報」及「非法持有國防情報」2項重罪。

美國代理檢察官弗洛伊德（Charles Neil Floyd）表示：「作為1名陸軍退役軍官，我認為1名退伍軍人向敵對的外國勢力兜售秘密訊息和情報，將他的同事和國家置於危險之中，這種做為極不可以原諒。」

美國司法部指出，施密特在服役期間曾學習中文，並至少在現役時期赴中國1次。2020年初退伍後，他開始主動與中國情報機構接觸，先聯絡中國駐土耳其領事館，親赴伊斯坦堡試圖接觸中國情報人員，並多次以電郵聯絡中國安全部門及官方媒體，表示願意交出1台能登入美軍安全系統的裝置，希望成為他們的情報或安全線人。

2020年3月，施密特移居香港，在當地住了3年，並多次前往北京，再次嘗試與中國情報部門及官方媒體接觸。2023年10月，美國當局在西雅圖對施密特發出起訴與逮捕令。由於北京當局未讓施密特續簽簽證，他於10月6日自香港飛抵舊金山機場時被捕。施密特最初否認指控，辯方一度主張其精神狀況不適合受審，但法院在2025年2月裁定他具備受審能力。

美國檢方指出，施密特曾在電郵中告訴妹妹：「我在軍中了解到一些可怕的事情，不再覺得美國安全，也不願再支持美國政府。」

美國陸軍反情報司令部（USACC）准將考克斯（Rhett R. Cox）表示，此案並非單純的誤判，而是「嚴重的背信行為」。他說：「這名個體違背了保衛國家的誓言，為個人利益而背棄戰友，對任務與安全構成威脅。」

施密特案被視為近年來美軍涉中間諜案件中的重要一例，顯示美中之間在情報與國安領域的角力持續升溫。

