黃海爭議海域對峙再起 !中船包圍、尾隨南韓船15小時

中國在黃海韓中暫定措施水域（PMZ）設置的大型鋼構物，遭質疑具有軍事用途。美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）27日發布報告指出，中國海警9月底曾包圍南韓調查船和海警船，阻止南韓檢查該處海域的鋼構物，並尾隨南韓船隻15小時，一度最近僅距離約3公里。

《韓聯社》28日報導，該智庫分析紐西蘭海事資訊服務商Starboard Maritime Intelligence資料，指出9月24日，南韓海洋水產部所屬海洋調查船「全世界號」（ONNURI）進入韓中暫定措施水域，約6小時後，中國海警一艘艦艇靠近該調查船，隨後從青島派出的兩艘中國海警艦艇，一艘南韓海警船因此調往該水域支援。

25日「全世界號」和南韓海警船靠近中方結構物「深藍1號」和「深藍2號」，試圖查看，但是遭兩艘中國海警船包圍，韓方船隻只能從鋼構物周圍返回。不過，之後中國海警船尾隨南韓船隻長達15小時，一度最近僅距離1.7海里（約3.1公里），直到對方脫離暫定措施水域。

這是兩國7個月內第二度為了黃海該批鋼構物對峙，上一次發生在今年2月。報告指出，最新這起事件顯示，中國持續在爭議水域片面設置的海上結構物周圍，「展示其勢力存在和維持監視活動」的模式，中國船隻試圖限制南韓船隻在暫定措施水域內的航行自由，明顯違反《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所保障的所有外國船舶在專屬經濟區（EEZ）內之航行自由。

報告指出，中國海警船在暫定措施水域巡邏、跟隨南韓船隻，儘管不違反韓中之間相關協議和前述公約，但是這類行動與中國在東海、在南海使用的灰色地帶策略類似，即透過持續、大量部署海警船，行使對主權爭議區域的控制權。

南韓方面表示，「全世界號」的檢查合法，但是中國宣稱，該設施為養殖用途，要求南韓船隻離開。一名南韓議員28日在國會質詢，指對峙地點接近平澤市駐韓美軍基地，南韓外交部長趙顯對此表示，「美國正嚴肅看待此事」，「政府將視該區域情況後續發展，檢視在這個問題上如何與華府合作」。

