川習會前初步協議》美中貿易戰有解 中國稀土出口管制延後1年

就在美國總統川普即將與中國國家主席習近平會晤的數日前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日表示，美國與中國已達成1項初步協議，緩解2國間因關稅升級而導致的貿易戰，中國將暫緩稀土出口管制，並恢復購買美國黃豆，美國則不會對中方課徵100％關稅。

美國撤除加徵中國100％關稅

貝森特在接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時表示，美方原本威脅對中國商品加徵100％關稅的措施，「事實上已不復存在」，做為交換，北京將暫緩對全球稀土出口的管制。

在馬來西亞首都吉隆坡結束與中國國務院副總理何立峰的會談後，貝森特表示，「關稅將得以避免」。關於稀土出口管制，中方將「延後1年，同時重新檢討相關政策」。

貝森特前述談話正值川普展開亞洲訪問行程之際，第一站就是吉隆坡，壓軸則是在南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與習近平的會晤。貝森特表示，他預期2位領袖將在峰會上正式宣布這項協議。

貝森特同時指出，北京已同意向美國農民「大量採購」。中國曾是美國黃豆的最大買家，但在貿易爭端爆發後完全停止採購。貝森特說：「我相信，當這項與中國達成的協議正式公布時，我們的黃豆農民會感到非常振奮。」

貝森特還透露，雙方也就短影音平台TikTok的「最終協議」達成共識。TikTok是源自中國的熱門社群媒體應用程式，在美國擁有約1.7億名用戶。華府以國家安全為由，企圖將TikTok的美國業務從中國母公司「字節跳動」手中拆分。

上月，川普簽署行政命令，規定TikTok美國業務將交由一群美國投資者掌控，其中許多人與川普關係密切。

貝森特在另外一場接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「所有細節都已敲定，兩位領袖將於30日在南韓會晤時，正式完成這項交易。」

美中談判代表在吉隆坡的會談，也觸及美中關係的長期爭議焦點「芬太尼」。華府指控北京對芬太尼及其前驅化學品的非法流通「睜一隻眼閉一隻眼」，但中方予以否認。

貝森特表示：「我們已同意，中方將開始協助我們管控這些導致芬太尼氾濫的前驅化學品，這種毒品正摧毀我們的國家。」

