美媒：習近平專為川普制定新策略 重拳出擊少讓步

「川習會」即將登場。華爾街日報報導，中國國家主席習近平找到了應對美國總統川普之道，專門針對川普制定了外交新策略，其中即借鑑川普的「極限施壓」策略，日前推出的稀土管制新規就是顯例，而Tiktok則是習近平投川普所好的低成本讓步。

但報導也提到，習近平的策略仍有可能適得其反，稀土管制新規便激怒了白宮，為原本已被白宮邊緣化的對中鷹派，提供了對中強硬的口實，也讓美方備妥了一系列反制措施。

這篇以「中國應對川普的新策略：重拳出擊，少作讓步」為題的報導說，川普（Donald Trump）第1個任期時隨心所欲、軟硬兼施的風格讓習近平感到頭疼。

消息人士指出，川普2024年11月贏得美國總統大選後，焦慮情緒一度在北京蔓延，習近平即指示包括中國全國政協主席王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇、中國國務院副總理何立峰等高級幕僚，緊急制定一份針對「川普2.0」的新戰略計劃，以打破過去那種被動應對的模式。

如今，習近平已拋棄中國傳統的外交策略，專門針對川普制定了一套新策略，讓習近平顯得自信且底氣十足。

這些人士說，習近平的新策略迎合了川普自詡的「交易大師」形象，在川普個人關心的焦點問題上作出讓步， 例如TikTok。

另一名消息人士說，對習近平來說，TikTok只是個「低成本的談判籌碼」，習近平私下便將TikTok斥為「精神鴉片」，且認為這是一個「可以輕易捨棄的犧牲品」，以換取中國所需的持續對話管道。

然而，當川普政府對中國出手時，習近平已決定給予更強硬的回擊，以便在川普面前占據籌碼，同時展現實力和不可預測性。因為習近平相信，這些正是川普欣賞的特質，而這正借鑑了川普自己的「極限施壓」做法，過去中國對美國貿易攻勢的反應通常是對等的，但現在的反制措施卻變得更嚴厲。

中方這項新策略最有力的例證，便是中國商務部10月9日公布的稀土出口管制新規。知情人士說，習近平的新信條是，美國「必須適應中國實力的現實」，他堅信中國握有稀土這張無可爭議的王牌，可以藉此要求美國作出重大讓步。

但報導提到，儘管如此，習近平的策略仍有可能適得其反，其中包括為那些推動美中經濟脫鉤的對中鷹派人士提供了口實。同時，這加劇了中國正成為世界舞台上「日益不可預測的角色」的擔憂。美國和澳洲日前宣布對關鍵礦產領域投資30億美元的計劃，就是在削弱中國對稀土的主導地位。

報導說，習近平的這種新策略，根植於一個核心信念：川普從根本上秉持「交易型」思維，而不太注重意識形態。中方知道川普既不是鷹派，也不受意識形態驅動，因此希望迎合他「做交易的本能」。

另一方面，習近平議程上的重中之重是台灣議題。習近平計劃利用這些會晤，敦促川普正式聲明美國「反對台灣獨立」，而中方便在日前考慮應川普的要求大量採購美國大豆。消息人士說，中國領導層的想法是，既然兩國領導人要會面，「買點大豆又有什麼問題呢？」

報導提到，川普一度考慮對購買俄羅斯原油的中國進行二級制裁，但因避免中國的直接報復而放棄，這可能助長了中國政府的過度自信，導致中國推出稀土管制新規而激怒了白宮，川普更威脅對中國商品徵收100%關稅並取消「川習會」，這才促中方匆忙軟化態度，中國商務部12日便指將「審慎適度」實施出口管制。

同時，中國政府在稀土問題上的新舉動，也促使美國政府制定了一系列反制措施，以備中國不撤回該規定。而美國官員們現在正將這一事件，作為中國脅迫策略的明確例證，而針對中國進口俄羅斯石油的二級制裁提議，可能會再次被提上檯面。

前美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）便說，川普的關注點是「短期的、政治性的」，而習近平則專注於「維持與美國的長期競爭」。

