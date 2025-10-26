訪日前先通電話 川普稱高市早苗是「安倍晉三掛念的政治家」

日相高市早苗目前正在馬來西亞參加東協峰會。（路透）

日本首相高市早苗25日與美國總統川普首次通電話，雙方一致同意加強日美同盟，將這層關係提升至新的高度。高市還向川普表示，「日本在美國對中國和印度－太平洋戰略方面是舉足輕重的國家」。

《共同社》報導，高市早苗是在訪問馬來西亞出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間與川普通電話，她在通話中強調：「加強日美同盟是我執政期間外交安保方面的首要事項。」她還請求川普為解決北韓綁架日本人問題提供協助，並呼籲為實現「自由開放的印度－太平洋」攜手合作。高市另讚揚川普就中東局勢發揮領導力。

請繼續往下閱讀...

針對川普從27日起訪日一事，高市表示「期待在東京予以迎接」。

川普除了對高市就任首相表示祝賀外，也談起與已故日本前首相安倍晉三建立良好關係的往事，並表示「據我了解，（高市）是安倍掛念的政治家」。高市對安倍遺孀安倍昭惠與川普之間的交流表示感謝。

高市也向記者談及對川普的印象，「我認為他非常爽快，令人愉快。」兩人此次通話持續約10分鐘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法