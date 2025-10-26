「我的政治生涯還沒結束」賀錦麗暗示可能再次問鼎白宮

前美國副總統、2024年民主黨總統候選人賀錦麗暗示，正考慮再度競選總統。（法新社檔案照）

美國前副總統、2024年民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）說，她的政治生涯尚未結束，並強烈暗示自己正考慮再度競選總統。

雖然在民調的排名中仍大幅落後，但在1場預定26日上午在英國廣播公司（BBC）播出的訪談中，賀錦麗表示，她「有可能」會成為下一任總統，這是她迄今最明確地暗示將在2028年再次角逐白宮。

英國「衛報」25日報導，賀錦麗強調，她尚未做出最終決定，但她有信心，總有一天會有女性入主白宮，而她的政治生涯「尚未結束」，「我一生奉獻公共服務，這早已融入我的血液之中。」

民調顯示，賀錦麗在民主黨內的提名競爭中居於劣勢，甚至落後於好萊塢影星巨石強森（Dwayne“The Rock”Johnson）。但賀錦麗對此不以為然，「如果我當年聽信民調，我就不會參選第一次公職，也不會參選第二次，更不可能坐在這裡。」

在與主持人昆斯伯格（Laura Kuenssberg）的訪談中，賀錦麗表示，她在競選過程中對現任美國總統川普「帶有法西斯與威權傾向」的警告，如今已被證明是正確的。她痛批這位與她在2024年競逐白宮寶座的前對手，是一位「玻璃心」（thin skin）的「暴君」，並指責他將司法體系武器化。

賀錦麗同時也抨擊美國的企業領袖與機構，指責他們向川普的暴政屈服：「自第一天起就有許多人屈膝於暴君腳下，我認為原因很多，包括想靠近權力、希望企業併購案能被批准，或是避免遭到調查。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）向BBC回應表示：「當賀錦麗在選舉中慘敗時，她應該已經明白，美國人民根本不在乎她那些荒謬的謊言。」

賀錦麗目前正在國際巡迴宣傳她的新書「107天」（107 Days，暫譯），這本書記錄她在2024年因前總統拜登遭外界質疑其認知狀況而退選後，短暫的總統競選歷程。

