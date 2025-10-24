中共四中全會落幕 胡采蘋分析：習對黨政軍控制是百分之一萬

中共二十屆四中全會昨閉幕。（歐新社）

中共二十屆四中全會昨閉幕，會議通過「十五五」規劃建議，據中共會議公報，此次會議有中央委員168人、候補中央委員147人出席。在此之前部分人士因中國高層人事變化，進而揣測習近平有可能因張又俠政變而落馬，對此胡采蘋表示，「完全沒發生」、「事實上這表示習近平對黨政軍的控制是百分之一萬了」。

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，「四中全會開獎，事前轟轟烈烈中文youtuber界都在期待的習大大落馬、中央軍委會副主席張又俠政變、全國政協副主席胡春華接班、習近平比照華國鋒假裝在上班，完全沒有發生。」

胡采蘋表示，事實上這表示習近平對黨政軍的控制是百分之一萬了，他今天一次可以換掉9個上將，表示他根本沒在怕，解放軍沒有1個人能站出來反對他，他要搞誰就搞誰，權力穩固到不能更穩固了。

胡采蘋表示，然而嚴厲威逼的父母往往都有懦弱的孩子，這樣的軍隊戰力到底如何還是挺令人質疑的，權力結構被主帥拆解到極度分散，習近平自己提拔的31集團軍，被連根拔起也沒有集結出一點反抗的力量，被搞就被搞，還真的很令人驚訝，真要打台海戰爭，這不會先跑10萬逃兵嗎。

胡采蘋分析，「當初習近平上台，我也不敢說他大權在握，直到郭伯雄、徐才厚落馬，形勢才比較清楚。」現在習家軍全軍被整肅，也很難斷言習近平就失勢了，因為這種密室政治本來就很難猜測，不像台灣是開放的政治，鄭麗文上位雖然十分可疑，但也是可受公評公論的事情，整件事情打開在公眾面前，民眾還是能有介入的空間。「然而中共的政治就是密室，你根本無從猜測」，而那些將領也一樣被拔掉耳目，導致失去反抗之心之力。

胡采蘋指出，總之她一律相信制度，將帥無能一定累死三軍，好的制度能讓大家發揮出自己的力量，群策群力，以眾人的智慧取得最終的勝利，台灣一定能在一場長期的制度較量中勝出，我對台灣深具信心。

胡采蘋坦言，「最後這次四中全會開幕前，我們陸委會的主委邱垂正就先在媒體專訪中說了2027年習近平會連任，果然四中全會的結果就是這個方向，邱垂正這次發言的時機和預測的結果都抓得很好，我們現在陸委會人才濟濟啊（發言人太得民心了）」。

