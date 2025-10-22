為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

    2025/10/22 04:15 中央社

    美國總統川普今天表示，他下週出席在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，預期與中國國家主席習近平達成「良好」貿易協議，但也示警說，這場高度矚目的會談仍有可能取消。

    法新社報導，自川普（Donald Trump）首次宣布將在APEC峰會與習近平見面以來，他對這場會談的態度反覆，一會兒打算赴約，一會兒又猶豫不決。

    川普今天在白宮與共和黨籍參議員共進午餐時指出：「我們將會有一份公平協議，我認為這次會談將非常成功。確實，許多人正引頸期盼。」

    不過，川普補充說：「（這場會談）也許不會發生。情況可能有變，例如有人可能會說，『我不想見面，氣氛太僵了。』但實際情況並不糟糕。」

    川普於9月19日首次宣布，將在韓國與習近平會面，這會是他重返白宮以來兩人首度見面，並表示預計2026年初造訪中國。

    不過，中國本月稍早宣布擴大管制稀土礦出口後，川普揚言取消與習近平會面，並威脅對中國祭出高額關稅，後來又改變這個立場。

    川普19日表示將與習近平會面，而且他預計明年初造訪中國，「行程大致已經排定」。

    川普16日才表示，預計2週內於匈牙利首都布達佩斯（Budapest）會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），討論烏克蘭戰爭議題。但白宮今天指出，「近期」沒有計劃舉行這場會面。（編譯：洪(啟)原）1141022

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播