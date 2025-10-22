川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

美國總統川普今天表示，他下週出席在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，預期與中國國家主席習近平達成「良好」貿易協議，但也示警說，這場高度矚目的會談仍有可能取消。

法新社報導，自川普（Donald Trump）首次宣布將在APEC峰會與習近平見面以來，他對這場會談的態度反覆，一會兒打算赴約，一會兒又猶豫不決。

請繼續往下閱讀...

川普今天在白宮與共和黨籍參議員共進午餐時指出：「我們將會有一份公平協議，我認為這次會談將非常成功。確實，許多人正引頸期盼。」

不過，川普補充說：「（這場會談）也許不會發生。情況可能有變，例如有人可能會說，『我不想見面，氣氛太僵了。』但實際情況並不糟糕。」

川普於9月19日首次宣布，將在韓國與習近平會面，這會是他重返白宮以來兩人首度見面，並表示預計2026年初造訪中國。

不過，中國本月稍早宣布擴大管制稀土礦出口後，川普揚言取消與習近平會面，並威脅對中國祭出高額關稅，後來又改變這個立場。

川普19日表示將與習近平會面，而且他預計明年初造訪中國，「行程大致已經排定」。

川普16日才表示，預計2週內於匈牙利首都布達佩斯（Budapest）會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），討論烏克蘭戰爭議題。但白宮今天指出，「近期」沒有計劃舉行這場會面。（編譯：洪(啟)原）1141022

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法