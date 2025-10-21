為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴黎自然歷史博物館金塊遭竊 1中國女子涉案被起訴

    2025/10/21 23:14 中央社
    巴黎自然歷史博物館收藏的6塊金塊上個月遭竊，總重量將近6公斤，1名涉案的中國女子被捕。（歐新社）

    法國檢察官今天表示，一名中國女子因涉嫌竊盜巴黎自然歷史博物館收藏的金塊，近日被捕並遭到起訴。法國近來有數間文化機構遭人入侵竊取珍寶，引起全球譁然及關注。

    法新社報導，巴黎自然歷史博物館（Natural History Museum）這起竊盜案發生於上月16日，大約一個月後，世界知名的羅浮宮（Louvre）博物館本月19日也發生珠寶竊案。

    巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）指出，一名24歲中國女子上月30日在西班牙巴塞隆納落網，她涉嫌闖入巴黎自然歷史博物館，偷走價值約175萬美元的6塊金塊。

    這名嫌犯本月13日已移交給法國當局，她當天被指控犯下竊盜與刑事共謀罪，並受到羈押。

    根據貝庫歐，這名女子被捕時，她正試圖處理近1公斤的熔化金塊。

    被竊藏品包含玻利維亞18世紀捐贈的金塊、俄羅斯沙皇尼可拉斯一世（Nicholas I）1833年所贈來自烏拉地區（Ural）的金塊，還有可追溯至美國加州淘金熱潮的金塊。

    貝庫歐提到，1990年在澳洲發現的5公斤大型金塊也被偷走。

    她補充道，總共有將近6公斤的自然金（native gold）失竊，損失估達175萬美元，其歷史與科學價值則為「無價」。

    調查人員發現，博物館兩扇門遭人以研磨器械切割，展示櫃也遭到噴槍破壞。現場附近找到噴槍、研磨器械、螺絲起子、氣瓶跟鋸子等工具。

    貝庫歐談到，監視器影像顯示，事發當天凌晨1時後不久有一人單獨潛入博物館，並於凌晨4時左右離開。她強調，相關調查仍在進行中。

