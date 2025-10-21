為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗效益？ 中國海警船退出釣魚台毗連區 連續335天紀錄中斷

    2025/10/21 16:12 駐日特派員林翠儀／東京21日報導
    中國公務船在釣魚台周邊出沒。（資料照）

    中國公務船在釣魚台周邊出沒。（資料照）

    自民黨總裁高市早苗今天獲得國會指名成為日本首位女首相，新內閣將於傍晚正式上路。新首相上任前夕，中國海警局在尖閣諸島（釣魚台列嶼）航行的海警局，突然退出毗連區（領海外側約22公里），中斷了連續在毗連區航行335天的紀錄。

    日本在2012年9月將尖閣諸島國有化後，中國派遣海警船於周邊航行，航行的範圍愈來愈接近尖閣諸島領海，試圖藉由每日的巡航製造既成的事實。中國海警船從去年11月19日起，連續在尖閣諸島的毗連區航行，到10月19日止已達335天，也是過去以來最長的紀錄。

    日本第11管海上保安本部表示，中國的兩艘海警船在19日傍晚駛離毗連區以後，至21日為止未發現有海警船進入毗連區。

    此事也日本網路發燒，有日本網友認為，可能與公明黨退出執政聯盟後，自民黨將收回長期由公明黨占據的國土交通相有關。國土省主管國土和海上保安廳，對於海警船長期在尖閣諸島周邊航行的應對，一直被民眾批評太過軟弱。

    除了收回國土交通相的職位之外，新首相高市本人也被認為是對中強硬派，中國海警船退出毗連區，是否與高市即將上任有關，也引起注目。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播