高市早苗效益？ 中國海警船退出釣魚台毗連區 連續335天紀錄中斷

中國公務船在釣魚台周邊出沒。（資料照）

自民黨總裁高市早苗今天獲得國會指名成為日本首位女首相，新內閣將於傍晚正式上路。新首相上任前夕，中國海警局在尖閣諸島（釣魚台列嶼）航行的海警局，突然退出毗連區（領海外側約22公里），中斷了連續在毗連區航行335天的紀錄。

日本在2012年9月將尖閣諸島國有化後，中國派遣海警船於周邊航行，航行的範圍愈來愈接近尖閣諸島領海，試圖藉由每日的巡航製造既成的事實。中國海警船從去年11月19日起，連續在尖閣諸島的毗連區航行，到10月19日止已達335天，也是過去以來最長的紀錄。

日本第11管海上保安本部表示，中國的兩艘海警船在19日傍晚駛離毗連區以後，至21日為止未發現有海警船進入毗連區。

此事也日本網路發燒，有日本網友認為，可能與公明黨退出執政聯盟後，自民黨將收回長期由公明黨占據的國土交通相有關。國土省主管國土和海上保安廳，對於海警船長期在尖閣諸島周邊航行的應對，一直被民眾批評太過軟弱。

除了收回國土交通相的職位之外，新首相高市本人也被認為是對中強硬派，中國海警船退出毗連區，是否與高市即將上任有關，也引起注目。

