為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿富汗：巴基斯坦破壞停火　再次發動空襲釀10死

    2025/10/18 05:15 中央社

    阿富汗官員向法新社透露，巴基斯坦今天晚間對阿富汗境內發動空襲，造成至少10人喪生，破壞了僅維持兩天的邊界停火。

    法新社報導，這項停火暫停了先前近一週的邊界血腥衝突，這些衝突已造成雙方數十名軍民喪生，但停火僅維持了48小時。

    一名要求匿名的塔利班（Taliban）高階官員對法新社表示：「巴基斯坦轟炸了巴克迪卡省（Paktika）3個目標，破壞停火。阿富汗將展開反擊。」

    一名要求匿名的省立醫院官員告訴法新社，巴基斯坦空襲造成10名平民喪生，其中包括兩名兒童，另有12人受傷。

    停火於格林威治標準時間15日13:00開始，巴基斯坦表示停火將持續48小時，但阿富汗則稱停火一直有效，直到巴基斯坦違反為止。

    巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）指控阿富汗「充當印度的代理人」並「密謀對付巴基斯坦」。

    阿瑟夫在X平台發文表示：「從現在起，外交行動將不再以呼籲和平的形式展開，也不會派代表團前往喀布爾。」此言一出，新一輪空襲消息隨即傳出。

    他強調：「無論恐怖主義的源頭在哪裡，都必須付出沉重代價。」

    塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，部隊已接到命令，除非巴基斯坦先開火，否則不會先動手。

    他在接受阿富汗電視台Ariana採訪時重申已下達給部隊的訊息：「如果他們開火，那麼你們就有充分權利保衛國家。」（編譯：嚴思(示其)）1141018

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播