阿富汗：巴基斯坦破壞停火　再次發動空襲釀10死

阿富汗官員向法新社透露，巴基斯坦今天晚間對阿富汗境內發動空襲，造成至少10人喪生，破壞了僅維持兩天的邊界停火。

法新社報導，這項停火暫停了先前近一週的邊界血腥衝突，這些衝突已造成雙方數十名軍民喪生，但停火僅維持了48小時。



一名要求匿名的塔利班（Taliban）高階官員對法新社表示：「巴基斯坦轟炸了巴克迪卡省（Paktika）3個目標，破壞停火。阿富汗將展開反擊。」

一名要求匿名的省立醫院官員告訴法新社，巴基斯坦空襲造成10名平民喪生，其中包括兩名兒童，另有12人受傷。

停火於格林威治標準時間15日13:00開始，巴基斯坦表示停火將持續48小時，但阿富汗則稱停火一直有效，直到巴基斯坦違反為止。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）指控阿富汗「充當印度的代理人」並「密謀對付巴基斯坦」。

阿瑟夫在X平台發文表示：「從現在起，外交行動將不再以呼籲和平的形式展開，也不會派代表團前往喀布爾。」此言一出，新一輪空襲消息隨即傳出。

他強調：「無論恐怖主義的源頭在哪裡，都必須付出沉重代價。」

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，部隊已接到命令，除非巴基斯坦先開火，否則不會先動手。

他在接受阿富汗電視台Ariana採訪時重申已下達給部隊的訊息：「如果他們開火，那麼你們就有充分權利保衛國家。」（編譯：嚴思(示其)）1141018

