    首頁 > 國際

    南韓軍工遭中制裁 同步推銷反艦飛彈給菲律賓

    2025/10/15 18:24 國際新聞中心／綜合報導
    在美國華盛頓特區舉行的美國陸軍協會國防展會場上，韓華航太13日展出K9雷霆自走砲。（歐新社）

    在美國華盛頓特區舉行的美國陸軍協會國防展會場上，韓華航太13日展出K9雷霆自走砲。（歐新社）

    在中國宣布制裁南韓造船巨頭「韓華海洋」旗下五家美國子公司之際，韓華集團表示正向菲律賓推銷其研發中的「CTM-ASBM反艦彈道飛彈」，此舉被視為首爾深化與美國及其盟友國防合作的明確信號。

    中國商務部14日宣布，因應美國對中國海事與造船業推動「301調查」，決定對韓華海洋五家美國關聯企業實施反制，包括韓華費城造船廠、韓華航運等，禁止中國境內組織與個人與其交易。此舉被解讀為北京警告南韓勿過度參與美國「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）計畫。該計畫以韓華去年收購費城造船廠為核心，旨在重振美國造船工業，被視為美韓產業與國防合作的象徵。

    就在制裁公布同時，「韓華航太」（Hanwha Aerospace）於美國陸軍協會年會（AUSA）上透露，正積極向菲律賓推廣其CTM-ASBM反艦彈道飛彈。據《海軍新聞》報導，韓華指為因應客戶對反艦能力的強勁需求，正開發此型飛彈，「目標客戶為擁有漫長海岸線或身處島嶼的國家，例如菲律賓」。

    CTM-ASBM配備在韓華航太的K239「春茂」（Chunmoo）多管火箭系統，該系統設計用於發射各類彈藥，包括透過其兩個發射艙發射短程與中程彈道飛彈或火箭，每車可搭載八枚飛彈，射程約160公里，可精確打擊海上目標，預計2028年完成研發，已於去年在馬尼拉國防展亮相。

    哈德遜研究所資深研究員奧嘉德表示：「這顯示南韓支持區域盟友對抗中國海洋擴張，與美國印太戰略高度協調。」她指出，菲律賓正建構「多層次海岸防禦」，此型飛彈可快速部署於群島各地，提升對中國艦艇的嚇阻。她警告，若菲國採購韓製飛彈，可能引發區域軍備競賽，越南、印尼或跟進。中國也可能視其為「挑釁」，加劇南海軍事行動。

    菲律賓近年積極強化遠距打擊能力。除已簽約採購三套印度「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈外，美國今年4月首次在菲部署「海軍陸戰隊遠征艦艇攔截系統」（NMESIS）。菲國亦有意引進「海馬斯」（HIMARS）系統，並曾參與美軍「泰豐」（Typhon）中程飛彈演習，引發北京強烈抗議。

    雖然南韓受制裁企業與中國往來有限，預期衝擊不大，但南韓總統府已啟動與中方溝通機制。隨著APEC峰會將於10月31日在南韓舉行，中美元首預計與會，此議題恐成幕後交鋒焦點。

