為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國錫安教會遭大規模抓捕　美國務卿譴責要求立即放人

    2025/10/13 01:30 中央社

    美國國務卿盧比歐今天譴責中國近日拘留北京最大非官方教會之一的錫安教會數十位領袖，形容此舉是「對基督徒的敵意」。

    美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，多年以來在運作上相對自由的錫安教會已有超過20名相關人士遭到拘留或失聯。

    盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示：「我們呼籲中國共產黨立即釋放被拘留的教會領袖，允許包括家庭教會成員在內所有有信仰的人，能不必擔心遭受報復從事宗教活動。」

    錫安教會自9日起已有約30名牧者和教友被警方帶走。

    根據對華援助新聞網，警方10日凌晨突襲北京錫安教會主任牧師金明日的住處。據知情人士透露，警方審訊重點集中於金明日、王林和尹會彬3名牧師，試圖在其日常事務與教會運作中尋找可供立案的證據，所涉罪名包括「非法利用信息網絡罪」、「非法經營罪」與「詐騙罪」。

    錫安教會自9日起連續3日發布聲明，呼籲中國政府立即停止對其教會及全國各地家庭教會的抓捕、威脅與騷擾、無條件釋放所有被拘押與失聯的牧者和信徒、依法保障公民宗教信仰自由的基本權利。

    報導指出，錫安教會成立於2007年，為未註冊的家庭教會性質，其影響力覆蓋中國40餘座城市，擁有總數多達5000人參與的主日聚會。2019年，該教會北京主堂遭強制關閉，主任牧師金明日被列入「邊控」，自此無法出境與家人團聚。今年初起，錫安教會在全國多個城市的分堂陸續遭調查、人員被約談。（編譯：何宏儒）1141013

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播