美公共電視經費遭川普削減陷困境 已故油畫大師30幅原作拍賣相助

美國畫家鮑勃羅斯曾在公共電視台主持「歡樂畫室」節目。（美聯社資料照）

「我們來畫一棵快樂的小樹吧！」這句溫柔的經典台詞，是許多觀眾對美國已故「油畫大師」鮑勃羅斯（Bob Ross）的共同回憶。根據紐約時報報導，鮑勃羅斯的公司近日宣布，將捐出30幅鮑勃羅斯珍貴原作進行拍賣，所有收益將全數捐給正因川普政府削減經費而陷入困境的美國公共電視台。

這批畫作中，許多都是鮑勃羅斯當年在其廣受歡迎的公共電視節目「歡樂畫室」（The Joy of Painting）中，當著全球觀眾面前完成的作品，這也是這些「節目原作」首次對外公開出售。

請繼續往下閱讀...

促成這次拍賣的，是「鮑勃羅斯公司」（Bob Ross Inc.）總裁科瓦爾斯基（Joan Kowalski）。她在今年8月注意到，2幅由私人收藏的鮑勃羅斯畫作，竟在邦瀚斯（Bonhams）拍賣會上，分別以11.48萬美元（約350萬台幣）與9.57萬美元（約292萬台幣）高價售出。

科瓦爾斯基因此決定，從公司倉庫中珍藏的約1000幅鮑勃羅斯畫作，挑選出30幅「她認為最漂亮的」，捐給負責向全美數百家公共電視台發行「繪畫的樂趣」等節目的「美國公共電視」（American Public Television）。她表示：「這將會激勵競標者，因為這能幫助公共電視。這2個想法的結合，讓我無法放手，直到我將其付諸行動。」

首3幅畫作將於11月11日在洛杉磯的邦瀚斯拍賣會登場，其餘27幅則將在明年陸續售出。拍賣所得將全數交由美國公共電視，分配給因川普政府大砍11億美元公共媒體經費而陷入困境的地方電視台，特別是偏鄉地區。

一代人的回憶 疫情期間再度翻紅

出生於佛羅里達州的鮑勃羅斯，憑藉其蓬鬆的爆炸頭、溫柔療癒的嗓音，以及能在30分鐘內完成一幅風景畫的「濕上加濕」（wet-on-wet）簡易技巧，使其節目從1983年起風靡全球10多年。

儘管他在1995年因淋巴癌以52歲之齡早逝，但他的文化影響力絲毫未減。近年來，他的形象與「快樂小樹」等金句，在網路上成為無數迷因的主角；疫情期間，許多人在家觀看他的節目，再次掀起了一股「鮑勃羅斯熱」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法