泰網紅深夜播「鬼哭聲」！ 40士兵嚇瘋逃竄 柬政府告上聯合國控心理戰

入夜後的泰柬邊境爭議地區，氣氛詭譎緊張。據柬埔寨人權委員會指控，泰國方面正是在這樣的深夜時分，利用大功率喇叭對柬埔寨村莊播放「鬼魂哀嚎」般的恐怖音效，進行心理騷擾。（翻攝自柬埔寨TVK新聞畫面）

泰國與柬埔寨的邊境爭議，近日因一場「音效戰」而急劇升級！一名泰國民族主義網紅，為逼退爭議邊境的柬埔寨平民，竟在深夜架設大功率喇叭，播放鬼哭神嚎、淒厲尖叫等恐怖音效。此舉不僅引發當地居民恐慌，更讓柬埔寨政府憤而向聯合國人權事務高級專員辦事處提出申訴，指控泰方此舉已構成「心理虐待」。

據泰國《鮮新聞》（Khaosood）報導，這起離奇事件的主角，是一名在社群媒體上以「Gun Jompalang」聞名的泰國網紅Guntouch Pongpaiboonwet。據報，他在11日晚間，將裝有大型擴音器的車輛，開至鄰近柬埔寨班迭棉吉省的邊境地帶，並從深夜10點44分開始，輪流播放如「鬼魂哀嚎」、「狗螺」與飛機引擎等令人毛骨悚然的聲響，持續數小時。

該網紅事後更在臉書上發文沾沾自喜，稱其「非傳統戰術」收到顯著成效，嚇得約40名柬埔寨士兵與平民「沿著道路狂奔逃竄」。

柬埔寨告上聯合國 泰國人權議員也看不下去

據柬國網媒《柬埔寨人》（Cambodianess）報導，對此，柬埔寨人權委員會（CHRC）主席高雷米（Keo Remy）已正式致信聯合國人權事務高級專員，敦促其立即調查此一事件。委員會報告指出，這些噪音旨在針對柬埔寨村莊，已導致居民睡眠障礙，並引發恐懼與焦慮。

事件甚至引發泰國國內的批評聲浪。泰國參議員安卡娜（Angkhana Neelapaijit）公開敦促泰國外交部進行調查，並警告此舉可能已違反泰國作為締約國的《聯合國反酷刑公約》（CAT）中，關於「心理虐待」的條款。她表示：「政府應意識到，任何灌輸恐懼、影響平民心理健康的行為，都可能構成心理虐待。」

知名泰國記者普拉維特（Pravit Rojanaphruk）也撰文譴責，稱不應讓「幾個無理性的爛蘋果」，使泰國成為國際社會的笑柄。他指出，許多泰國人深受「極端民族主義」所苦，因被教育「泰國從未被殖民」，而對任何被視為主權威脅的事件過度反應。

