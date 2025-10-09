松山飛羽田6000有找？ 網看這3個字秒懂：每個月都有人誤會

一位網友購買「松山到羽田」的機票因為不用6000元，上網詢問網友是不是有什麼問題，網友一看機場代碼是日本愛媛的松山不是台北的松山。（資料照）

上網訂機票通常會用機場名稱搜尋目的地，有位網友訂完「松山飛羽田」的機票來回含保險，加上行李居然不用新台幣6000元，也和朋友確認出票沒有問題，發文詢問廣大網友「有什麼問題」，網友一看機場代碼問題就知道，她訂到的是「日本四國愛媛的松山（MYJ）」，不是台北的松山（TSA）。有網友提到「看日本社團每個月都有人訂錯松山」。

一張截圖在社群媒體瘋傳，原PO想知道定的機票合不合理，附上行程單跟在線上旅行社（OAT）的訂單紀錄，去程是「松山飛羽田」，回程是「成田飛松山」，但仔細一看機場代碼的松山是「MYJ」，不是台北松山機場「TSA」，許多網友提醒，訂機票還是要看機場代碼。

貼文下有苦主發生過一模一樣的事情，原以為撿到便宜的雙人機票加選位跟行李才9000多元，到台北松山機場的路上才發現訂到的是愛媛松山機場，機票完全退不了，只能當天一個人再花2萬5千元買桃園飛日本，從此再也不買松山出發，因為桃園機場全世界只有一個。

網友對此表示，「每年總會有幾個買松山飛東京在嗨的人類誕生」、「我們應該慶幸高雄岡山沒有機場對嗎」、「台北松山是TSA，T是台S是松A是機場」、「飛行時間1小時20分，我以為搭的是火箭呢」、「曾經我也好奇到底誰會搞錯日本松山跟台灣松山，直到某次在Google廣告顯示松山到東京2500元的廣告」、「萬年提醒，日本松山不是台北松山」、「事實證明記機場代碼有好處」。

台日有不少相同的地名，台北松山跟愛媛松山，因為兩地剛好都有機場，真的有「從松山到松山」的直飛航班。高雄岡山跟日本岡山縣；新竹關西跟日本關西等。

日本松山至日本羽田、日本成田的來回機票價格確實不用新台幣6000元。（圖擷取自trip）

台北松山至日本羽田的來回機票價格大約要新台幣4萬元。（圖擷取自trip）

