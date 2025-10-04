川普肖像登國幣？ 美建國250週年紀念幣草案挑戰聯邦法律

美國財政部長畢奇（Brandon Beach）分享的1美元紀念幣設計草圖，描繪了川普總統的側面肖像，以及印有「FIGHT FIGHT FIGHT」字樣的圖案。（圖：@TreasurerBeach/X）

根據美國政治媒體《Axios》報導，美國財政部3日公布建國250週年1美元紀念幣設計草案，幣面印有川普總統肖像。但聯邦法律明文禁止在貨幣上使用在世總統肖像，此設計是否違法成為焦點。

財政部發言人向《Axios》表示，美國可能為慶祝建國250週年而鑄造印有川普肖像的1美元紀念幣。

根據《美國法典第31編第5112條》，該條文規範硬幣設計：「根據本款發行的硬幣，不得使用在世的前任或現任總統肖像」，或任何去世未滿兩年的前總統肖像。

針對週年紀念專用硬幣，包括此次建國週年提議的1美元設計，《2020年流通收藏幣重新設計法案》規定：「不得包含任何人（無論在世或已故）的頭肩肖像或半身像，也不得包含在世人物的肖像。」

目前尚不清楚此設計是規避還是違反這些法律規定。

財政部長分享草案 稱因政府關門延遲

美國財政部長布畢奇（Brandon Beach）在其社群平台X上，分享了紀念幣的設計草案，其正面是川普的側面肖像，背面則印有「FIGHT FIGHT FIGHT」的字樣。他表示，「一旦美國政府的阻撓性關門結束」，將盡快分享更多資訊。

財政部發言人表示：「儘管紀念美國建國250週年的最終1美元硬幣設計尚未選定，但這份初稿充分反映了我國與民主制度的持久精神，即使面對巨大障礙亦然。」

在3日白宮記者會上，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）被問及川普是否看過硬幣初稿。她回答：「我不確定他是否看過，但我相信他會喜歡。」

歷史唯一先例：柯立芝曾發行自己肖像紀念幣

根據美國鑄幣局資料，第30任總統柯立芝（Calvin Coolidge）曾發行印有自己與華盛頓肖像的半美元紀念幣，這是美國硬幣唯一一次出現在任總統肖像。

