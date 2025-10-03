又有無人機入侵歐洲機場！德國慕尼黑機場暫停營運 約3000人受影響

德國慕尼黑機場上空2日晚間出現無人機，迫使空中交通管制部門暫停運營，17架航班被取消。（法新社）

德國慕尼黑機場上空2日晚間出現無人機，迫使空中交通管制部門暫停運營，預定的17架航班被取消，近3000名旅客的行程受到影響。

根據衛報（The Guardian）報導，慕尼黑機場在聲明中表示，另有15架快抵達該機場的航班，被迫改道至位於斯圖加特（Stuttgart）、紐倫堡、維也納和法蘭克福（Frankfurt）的機場降落。

慕尼黑機場指出，德國空中交通管制部門從2日晚間開始限制該機場的航班起降，隨後完全暫停營運。

這起事件是本週以來歐洲航空業第3次遭遇無人機干擾，此前丹麥和挪威的機場也因無人機入侵而被迫暫時關閉。

丹麥沒有明確指責哪國是上週無人機入侵其領空事件的幕後黑手，但丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）暗示可能是俄羅斯。

值得注意的是，慕尼黑本週就因其他事件而處於緊張狀態，包括啤酒節遭到炸彈威脅和北城區（north of the city）居民樓發現爆炸物事件等。

