    首頁 > 國際

    美若向烏提供遠程飛彈 普廷警告︰將嚴重損害美俄關係

    2025/10/03 10:03 編譯謝宜哲／綜合報導
    俄羅斯總統普廷2日警告美國，若向烏克蘭提供遠程飛彈將嚴重損害美俄關係。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷2日警告美國，若向烏克蘭提供遠程飛彈將嚴重損害美俄關係。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷2日警告美國，若向烏克蘭提供遠程飛彈將嚴重損害美俄關係，但不會改變烏俄戰場上的局勢。

    根據美聯社的報導，普廷2日在俄羅斯黑海度假勝地索契（Sochi）舉行的國際外交政策專家論壇上表示，如果美國向烏克蘭提供「戰斧」巡航飛彈，將使烏俄衝突及美俄關係「到達新階段」。

    普廷指出，即使美國向烏克蘭提供「戰斧」飛彈會對俄羅斯造成一些損失，也不會改變戰場上的力量對比，俄羅斯防空系統仍能迅速應對威脅。

    普廷還針對美國總統川普曾稱俄羅斯為「紙老虎」發表回應。普廷反駁說俄羅斯面對的是所有支持烏克蘭的北約成員國，並主張俄羅斯仍不斷前進及取得進展。

    雖普廷對美國提出警告，但他也對美國總統川普為幫助烏克蘭和平談判所付出的努力表達讚賞，並稱他們8月在阿拉斯加舉行的峰會富有成效。

    另外普廷還重申他對美國的提議，即在美俄最後1項核武控制條約《新削減戰略武器條約》（New START）於今年2月到期後，將其再延長1年。

    2010年簽署的《新削減戰略武器條約》規定，美俄部署的核彈頭數量不得超過1550枚，飛彈和轟炸機數量不得超過700架。

    目前美國尚未回覆普廷的言論。

