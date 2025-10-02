澳洲、巴紐防衛條約「排他條款」曝光！北京反對無效

圖為澳洲總理艾班尼斯（左）與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（右）。馬拉普2日證實，其內閣已批准與澳洲簽署共同防禦條約，此舉被視為澳洲反制中國在南太平洋影響力的一次重大戰略勝利。（路透）

澳洲為反制中國在南太平洋日益升高的影響力，其戰略佈局已取得重大突破。根據《法新社》報導，南太平洋最大國家巴布亞紐幾內亞總理·馬拉普（James Marape）2日證實，其內閣已於當天批准了與澳洲一項極具爭議的共同防禦條約。

這份被稱為「Pukpuk條約」的協議，將使澳洲與巴紐，承諾在面對「新興安全威脅」時，共同防禦來自第三方的武裝攻擊。馬拉普總理表示，這份條約反映了「兩國之間深厚的信任、歷史與共享的未來」，並將能藉由澳洲的國防能力，提升巴紐自身的防衛力量。

「Pukpuk」是巴布亞紐幾內亞當地皮欽語（Tok Pisin）中「鱷魚」的意思，在當地文化中，鱷魚是力量與韌性的象徵。

更關鍵的是，條約中包含了一項極具針對性的「排他性條款」，內容明定：「任何與第三方的活動、協議或安排，都不會損害任何一方履行本條約的能力。」此舉被普遍解讀為，是直接針對中國在該地區日益增長的軍事與政治影響力而來。

事實上，就在上個月，中國駐巴紐大使館，便曾公開警告巴紐，簽署此協議，切勿「損害」其利益與主權。

而在巴紐國內，這份條約也引發了不小的爭議。反對者擔憂，此舉將侵蝕巴紐得來不易的國家主權，並破壞其傳統的「不結盟」外交政策。

澳洲加強南太交往 反制中國影響力

位於澳洲北方的巴紐，是美拉尼西亞（Melanesia）地區最大、人口最多的國家，其戰略地位極為重要。近年來，坎培拉當局已加強與太平洋島國的交往，以抗衡北京的影響力。

根據報導，過去十年，北京已在太平洋地區，投入了數十億美元，資助醫院、體育館、道路等公共工程，以換取各國的外交支持。這項策略顯然已取得成效，近年來，索羅門群島、吉里巴斯與諾魯，便已相繼與台灣斷交，轉而承認北京。

