    國際

    冰層下真的有外星生命？ 土衛二噴泉冰粒發現新型有機物

    2025/10/02 10:31 即時新聞／綜合報導
    土衛二噴出的冰粒發現了新型有機物，這增強了星球可能擁有適合生命生存的條件的可能性。（美聯社）

    土星衛星「土衛二」（Enceladus）一直被視為可能存在生命的星球，近日研究發現其噴出的冰粒發現了新型有機物，這增強了星球可能擁有適合生命生存條件的可能性。

    據《美聯社》報導，美國太空總署（NASA）卡西尼號探測器2008年近距離快速飛掠土衛二，卡西尼號攜帶的儀器分析其噴出的冰粒，與最終落入土星最外層環之一的間歇泉顆粒相比，這些冰粒顯得年輕。

    過去在外圍的噴泉冰粒中發現了有機分子，但它們的年齡引發了人們的疑問：它們是否多年來受到太空輻射的改變。但在新鮮顆粒中也發現了一些相同的分子，證實它們來自「土衛二」地下海洋，同時也發現了新的有機物。

    柏林自由大學卡瓦賈 （Nozair Khawaja） 在一封電子郵件中表示：「我們相信這些分子源自土衛二的地下海洋，增強了其宜居潛力。」參與這項研究的華盛頓大學科學家克倫納（Fabian Klenner）也表示：「外星水世界擁有如此多種有機化合物簡直是不可思議的。」但他也強調「宜居和有人居住是兩碼事。我們相信土衛二宜居，但我們不確定那裡是否真的存在生命。」

    土衛二又稱為「恩克拉多斯」，是土星的第六大衛星，平均直徑500公里，表面噴泉不斷噴出水蒸氣，外界認為其表面30公里厚的冰層之下可能存在約10公里深的海洋，是科學家尋找地外生物的熱點之一。

